PTT hesaplarınıza 20000 TL ödeme yapmaya başladı! Emeklilerde alacak diye duyuru yapıldı...

Ptt hesaplarımız üzerinden 20.000 TL kadar ödeme almak isteyen kişilere duyuru paylaşıldı. Ptt üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte 20.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilere 36 ay vadeli yeni bir nakit kampanyası duyurusu yapıldı. Ptt, bireysel olarak vermiş olduğu bu kredileri, ayrıca bankalar şubelerinden, emekli maaş alan vatandaşlar içinde gerçekleştireceğini açıkladı.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri aynı gün içinde destek ödemesi yapacağını açıkladı. Ptt üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlemler yapılarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

BAŞVURU

Ptt üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için acil kredi imkanından faydalanabilme devine göre, bu krediyi vermektedir.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaramızı yazarak mesaj göndermeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu gidecek ve onaylanan bu kredi tutarı hakkındaki bilgileri SMS ile aynı gün içinde hesaplarınızı yapabileceksiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler aynı gün içinde hesaplarına ödemeler almaktadır. Size en yakın PTT şubesine giderek de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredileri kullanabiliyor. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli 50000 TL'ye kadar destek kredisi verilirken, 80000 TL'ye kadar da borç kapatma kredisi verilmektedir.