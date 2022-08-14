İki Bankanın Kredi Kartına Sahip İseniz, Hesabınıza 50 Bin Lira Tanımlanmış Olabilir!

Salgın döneminde olduğu gibi salgın döneminden sonra da bankalar arasındaki rekabet devam ediyor. İhtiyaçları için bankalara başvuru yapan vatandaşlar nakit imkanlardan faydalanmak istiyor.

Salgın döneminde vatandaşları unutmayan bankalar, salgın dönemi bittikten sonra da unutmuyor. Kredi ve nakit destek sağlamaya devam eden bankalar birbirleri ile rekabete girişti. Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşları fırsat bilen, farkı fırsat ve kampanyalar ile vatandaşın karşısına geçen bankalar müşteri çekmeye devam ediyor.

Kredi Kartı Limitleri 50 Bin Liraya Kadar Çıkartıldı

Bankalar arasındaki devam eden rekabet kredi kartlarına da yansıdı. Yeni uygulamaya koyulan bu fırsat diğerlerinden farklı gözüküyor. En çok kazanç sağlanan hizmetlerden biri olan kredi kartları, iki banka ile yeni fırsata dönüşüyor.

Önceki kampanyalarda bankalar müşterilerin puan, taksit imkânı ve uzun vade sunarak kredi kartı satıyordu. Günümüzde artık kredi kartları üzerinden limitler arttırılmaya başlandı. İki banka limitleri yükselterek vatandaşın kerdi çekmesine gerek bırakmıyor. Cazip fırsatlar iki banka arasındaki yarışı ön plana çıkardı.

İş Bankası 50 Bin Lira Kredi Limiti Fırsatı Sunuyor

En köklü bankalardan biri olan İşbank müşteri için geniş yankı uyandıran adımı attı. Yüzbinlerce müşterisi bulunan banka, kredi kartlarındaki mevcut limitleri arttırarak yeni bir süreç başlattı. Bu fırsat ile diğer bankaların önüne geçen banka müşterilerinin kredi notuna, ödeme alışkanlıklarına göre kredi kartlarında limitler belirliyor.

Kamu Bankasından 50 Bin Lira Limitli Kredi Kartı Fırsatı

Kamu bankası olan Vakıfbank kerdi kartı yarışına katıldı. İş bankası gibi büyük bir adım atarak bazı müşterilerinin kredi kartı limitlerini 50 bin liraya kadar çıkardığın açıkladı. Kamu bankasından gelen bu adım yüzbinlerce müşterisini sevindirdi. Bazı müşteriler kredi ve bankacılık işlemlerinde özellikle kamu bankalarını tercih ediyor.

Bankaya kredi limitini arttırma konusunda başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi limitlerini SMS yöntemi ile öğrenebilirler. Telefon bankacığı veya banka şubelerinden de kredi limitleri yükseltilebilir. Kredi limitinin yükseltilmesini tercih etmeyen vatandaşların kredi limitleri yükseltilmiyor.