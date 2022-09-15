TBMM Üzerinden Yeni Emekli Müjdesi Var! Emekliye 100.000 TL Ödenek İçin İmzalar Atıldı, 3 Banka Başlayacak...

Son dakika haberine göre, Meclis onayından da geçen ve yüz bin TL'ye kadar emekli ödemesi almak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli ve 24 ay vadeli olacak şekilde sizlerle yeni bir kredi paketi hazırlandı.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit imkanından faydalanacak olan kişiler, 100000 TL kredi kullanmaları durumunda banka şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisini aynı gün içinde hesaplarına yatırabileceği haberi geldi.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 100000 TL, ödemeler 24 ay vadeli olarak verilecek ve bu krediler içerisinde de isteyen vatandaşlar, borç kapatma kredisi adıyla kamu bankaları üzerinden destek kredisinden de faydalanabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası kampanyayı başlatan ilk bankalardan birtanesi olmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden 100000 TL devlet destekli olarak kredi kullanacak olan emeklilerin emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olması veya maaşını Ziraat Bankası şubelerine taşıması istenmektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırarak işlem yapmaktadır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde verilecek olan bu kredilerde 100000 TL kredi kullanmaları durumunda hemen aynı gün içinde ödemeler yapılacağı haberi de verildi.

VAKIFBANK

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerde, devlet destekli olarak emekli maaşlarını, eğer bu banka üzerinden alıyorsa, şubelere giderek hemen kimlikleriyle birlikte kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kimliğiniz ile birlikte yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilmektedirler. Vkıfbank üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan kişilere yirmidört ay vadeli olarak 100000 TL kredi ödemesi yapılmaktadır.