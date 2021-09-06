Son Dakika Önemli Haber: Borcu Olanlara Müjde! Tüm Borçlar 6 Aya Kadar Erteleniyor…

Vatandaşın cebini rahatlatacak haber geldi. Tüm borçlarınızı 6 aya kadar erteletebiliyorsunuz. T.C. kimlik numarası ile beraber borçlar tehir edilebilecek. Fatura, kredi kartı ve tüm krediler 6 ay ertelenebilecek. T.C. kimlik numarası ile beraber tüm borçlar ileri bir tarihe ertelenebilecek.

Pandemi dolayısı ile ekonomik yönden dar boğaza giren birçok vatandaş geçim sıkıntısı içine girdi. Maddi anlamda yaşam mücadelesi veren vatandaş, borçlarını ödeme noktasında sıkıntılar yaşamaya başladı. Borçlarını ödemede zorluk çeken vatandaşlar bankalar ile sorunların yaşanmasına neden oldu. Kredi kartı ve kredi borcu ön planda olmak üzere, yüksek faizli kredilerde ödemelerin sekteye uğraması sonucu birçok kişiye icra takibi geldi. İcra sıkıntısı ile karşı karşıya kalan vatandaşlara kurtarıcı haber geldi.

Vatandaş T.C. Kimlik No ile Tüm Borçlarını Erteleyebilecek.

Borcunu ödemekte sıkıntı yaşayan vatandaşlara bankalar tarafından müjdeli haber geldi. Nakit ödeme sıkıntısı yaşayan vatandaşlara, borç erteleme seçeneği sunuldu. Bunun yanında ödenmeyen faturalara da erteleme imkânı tanındı. Bankalar bu konuda açıklama yaparak, kredi kartı borcu olanlara, borç erteleme şansı sunuyor. Ödenmeyen borçların kapanması için düşük faizli kredi imkânından faydalanabilecekler. T.C. kimlik numarası ile beraber borç ertelemesi yapılabilecek.

Akbank’ın Sunduğu Borç Erteleme Avantajı

Pandemi döneminde ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Akbank, bankadan kredi çeken müşterilerine borç erteleme fırsatı sunuyor. Müşteriler borç erteleme yapabilmeleri için telefon üzerinden internet şubesini kullanarak, kredi bölümünden erteleme yapacak kredi türünü seçerek, kaç ya erteleme yapacağını kendisi belirtiyor. Başvuru için T.C. kimlik numarası ve telefon numarası ile başvuru yapmak yeterli.

Garanti Bankasının Sunduğu Borç Erteleme Avantajı

İnternet şubesini kullanarak başvuru yapan vatandaşlar kredi kartı borcu ile kredi borcunu erteleyebiliyor. Mobil bankacılık ile ya da en yakın şubeye giderek borç ertelemesi yapabilmekte. Bunun için tek koşul Garanti Bankası müşterisi olmak yeterli. En az 6 ay süre ile erteleme yapılabilmekte.

Borçlarınızı erteleyebileceksiniz. Bunun için Garanti bankasının müşterisi olmanız gerekmektedir. Böylece kolayca başvuru yaparak, emekli, çalışan, sigortalı kişi ve daha birçok kişi bu sayede borç ertelemesi yapabilecekler.