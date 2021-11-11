PTT Gelir Belgesiz Kredi Duyurusu Rekora Neden Oldu

PTT yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte tüm vatandaşlara uygun faiz ile kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. Yapmış olduğu son kredi kampanyasında Kredi kullanacak olan kişilerden gelir belgesi istemeden 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. PTT üzerinden aktif bank anlaşmalı olarak yapacağınız Kredi başvurusunda 40 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmanız ile 36 ay vadeye kadar işlem yaparak Kredi ödemesini yapabileceksiniz. PTT kurumu emekli olan kişilere başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasına şimdilerde t.c. vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan herkese uyguluyor.

PTT nin anlaşmış olduğu aktif banka aracılığı ile verilecek olan 40.000 TL ihtiyaç kredisi özellikle kişilerin kredi onayı alması durumunda sadece kimlikleri ile birlikte bu kredileri kullanabileceklerinin altı çizildi. Sizler de hızlı bir şekilde başvuru yapmak istiyorsanız PTT üzerinden yapılan bu Kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

PTT gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere yapılan yeni kampanyada başvuru onayı alan kişiler Kredi kullanım aşamasında sadece kimlikleri ile birlikte Kredi kullanabilecek. gelir belgesiz PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek sadece kimliğiniz ile birlikte başvuru yapabilirsiniz. PTT son dakika olarak yapmış olduğu bu kampanya duyurusunda emekli olan kişilere 80 bin TL'ye kadar kredi onayı verirken emekli olan kişilerin ayrıca PTT üzerinden emekli maaşı alma şartı vardır. Normal bireysel müşteriler ise 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunuyor.

PTT SMS ile kredi veriyor mu?

PTT üzerinden yapılacak olan Kredi başvurularında bir tanesi de SMS ile aktif bank kredi başvurusudur. Aktif bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve SMS atmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın veya bu mesajı 3050 numarasına gönderin. 3050 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde aktif bank değerlendirmeye otomatik sistem üzerinden yapacak ve sizin t.c. kimlik numaranız üzerinden belirtilen Kredi notuna göre kredi onayı verecek. Onaylanan bu krediyi PTT şubeleri üzerinden kullanabilir veya ev iş adresinize de kullanabilirsiniz.