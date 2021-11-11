Emekliye 2750 TL Ödeme Kasım Ayı Sonuna Kadar Hesaplara Yatacak

Son dakika olarak yapılan yeni kampanya ile birlikte emekli olan müşterilere verilecek 2750 TL avans limitleri kasım ayı sonuna kadar hesaplara yatmaya başlayacak. Emekli olan kişilerin acil paraya ihtiyaçları için kullanabilecekleri bu Kredi kampanyasında İhtiyaç Kredisi olarak ve nakit avans olarak 2.750 liraya kadar Onay alabileceksiniz. Sadece emekli olan vatandaşlar için yapılan son dakika emekli nakit avans kampanyası ile Acil para ihtiyacınızın olması durumunda banka hesabınız üzerinden başvuru yapacağınız kredili mevduat hesabı başvurusu sayesinde 2750 TL alabileceksiniz. Başvuru yapan emeklilerin emekli maaş Bankası olması ve banka kredi notu düzgün olması durumunda onay alabilecek ve kendi hesapları üzerinden artı para ile bu parayı kullanabilecekler.

Ziraat Bankası 2750 TL ödeme

Ziraat Bankası üzerinden 2750 tl ye kadar varan ödemeler yapılıyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız Ziraat Bankası 2750 tl ye kadar sizlere hemen kredi onayı vermektedir. Kredili mevduat hesabı olarak yapacağınız bu başvuruda onay alan kişiler 12 ay vade geri ödemesi olacak 2750 TL artı para olarak kendi emekli maaşı hesaplarına atacaklar. Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası Ziraat Bankası şubeleri ve Ziraat Bankası ATM'si üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi ayrıca oturduğunuz yerden Ziraat Bankası mobil uygulaması ve internet bankacılığını kullanarak da 2750 TL başvuru yapabilirsiniz.

Akbank 2750 TL emekliye ödeme

Akbank üzerinden de 2750 TL'ye kadar emekli ödemesi alabiliyorsunuz. Akbank mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulamasına girerek emekli maaşı hesabınız üzerinden 2750 TL artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunduktan hemen sonra sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve bu sonuca göre hemen Onay alabileceksiniz. Akbank müşterisi olmayan kişilerde hesapları olması durumunda Akbank direkt uygulamasına girerek akbank'ın yapmış olduğu artı para kampanyasına başvuru yapabilir ve kredi notuna göre belirlenen limiti hesabına yatırabilir.

Vakıfbank 2750 TL artı para başvurusu

Kamu Bankası ve emekli Bankası olan VakıfBank emekli olan müşterilere 2750 tl ye kadar ödemeleri kasım ayı sonuna kadar yapacağını duyurdu. Daha önce banka üzerinden redili mevduat hesabı kullanmadıysanız Bu bir uygulama aracılığı ile istediğiniz zaman başvuru yapabilir sonucunu 1 dakika içerisinde görebilirsiniz. Yapılan başvuru sonrasında onay alan emekliler kendi emekli maaşı hesaplarına artı 2750 TL ödeme alacaklar.