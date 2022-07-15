PTT gece duyurdu! PTT şubeleri açıldığında 30.000 TL Ödeme almak çok basit olacak!

Ptt şubeleri üzerinden nakit başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar tatil bittikten sonra ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa hemen PTT şubesine gidebilir ve işlemlerini kolay birşekilde kimlikleriyle birlikte gerçekleştirebilir. Gelir belgesiz olarak verilecek ve hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 30000 TL'ye kadar ödeme almaları durumunda 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedir. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin PTT üzerinden başvuru yapmaları durumunda kendi kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgileri Aktif Bank Genel Müdürlüğü, sizlere söyleyecektir.

Ptt Kurumu yapmış olduğu bu kredi kampanyasında özellikle, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte başvurularını banka şubeleri üzerinden almaktadır. Ptt kurumuna gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise kredi başvurularını isterlerse cep telefonları üzerinden SMS atarak da yapabilir, daha sonra onay aldıktan sonra PTT Kurumuna giderek, gişelerden para kullanabilir.

PTT KREDİ BAŞVURU

30000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizler de 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, PTT şubelerine giderek kimliğinizle birlikte gişe personeli tarafından başvurunuzu yapabilirsiniz.

Zamanı olmayan vatandaşlar için ise PTT, SMS ile kredi kampanyası başlattı. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir, onaylanan kredi miktarını, hızlı bir şekilde hemen alabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde 5 dakika içerisinde alacağınız bu kredi kampanyasına katılmak için işlemlerinizi 5 dakika içerisinde SMS ile yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu için PTT, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderin.