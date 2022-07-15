15 Temmuz tarihinden sonra emeklinin hesaplarında 20.000 TL olacak! Devlet destekli ödenecek!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, 15 Temmuz tarihinden sonra hesaplarına devlet destekli olarak kamu bankaları üzerinden 20000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Emekli maaş hesabını üzerinden 20000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirmek için Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden emekli maaş almanız gerekmektedir. Almış olduğunuz emekli maaş hesabım üzerinden 20000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden 36 ay vadeli devlet destekli Emekli Kredisi kullanabileceksiniz. Daha önce bankalardan nakit kredi başvurusunda bulunmuş ve onay alıp kullanmış kişiler dahil kredi kampanyasına katılarak, gelir belgesiz olarak İnternet Bankacılığı uygulamasından veya banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 20000 TL ödeme alabilecek.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka hesabı olması durumunda, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan nakit için başvuruda bulunabilir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman alabilmektedir. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi kampanyasını hızlı bir şekilde internet bankacılığı haricinde müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapmaktadır.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarda aynı Ziraat Bankasında olduğu gibi bu bankaların kredi politikalarına uygun olması durumunda 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olan kişiler internet bankacılığı uygulaması üzerinden, emekliler için verilecek olan 20000 TL'ye kadar başvurularını gerçekleştirebilir.

Halkbank ve Vakıfbank, yapmış oldukları bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için öncelikli olarak banka kredi puanına bakmaktadır. eğer emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsunuz, banka kredi puanına bakmadan da, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve nakit kullanabilirsiniz. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan da kredi başvurularını yapabilir, güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Banka, resmi internet sitesi üzerinden ayrıca diğer kampanyalara göz atarak, hangi kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız o kampanya hakkında detaylı bilgileri dolaşabilirsiniz.