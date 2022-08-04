PTT Emekliye ve çalışan kişilere destek olmaya devam edecek! Bankadan yapılan açıklamada nakit verilecek...

PTT üzerinden yapılan yeni kampanyası, sabah saatlerinde duyuruldu. PTT üzerinden emekli olan ve çalışan kişilere, Aktif Bank aracılığı ile birlikte verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası duyuruldu. PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak işlem bakmaktadır.

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeli olarak 40000 TL kadar ödeme alabilecek, isterseniz bu krediyi, isterseniz, PTT üzerinden isterseniz de ev veya iş adresinizden kullanabileceksiniz.

PTT üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa öncelikli olarak maaşlarını PTT üzerinden alması istenmektedir. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, 40000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde öncelikli olarak maaş taşımasını yapmadı ve ilk maaşını çektikten sonra cep telefonları üzerinden SMS atarak, emekli kredisi başvurusunda bulunması gerekiyor.

Sms ile Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonları üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi gerekiyor. 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde ne kadar onaylı olduğunu sizlere, SMS ile gönderecektir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunduktan sonra Aktif Bank kredi değerlendirmesini yaparak sizlerin kredi onayını verecek ve PTT şubelerine bu onayı bildirip, kredi kullanmanıza olanak sağlayacaktır. En yakın PTT şubesine gidelim hevesi olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, hafif, Ban, kredi kampanyasına katılabiliyorlar...