Denizbank sabah ve akşam duyuru yaptı! Bu duyuruda SMS ile başvuru yapan onay alacak!

Denizbank yeni başlatmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Emekli olan vatandaşlara ve bireysel olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyada 25000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlayacak. Denizbank üzerinden yapılan bu kampanya başvurusunda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 25000 TL'ye kadar başvuru yapmaları durumunda, isterlerse cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi kullanabileceği haberi geldi.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 25000 TL kredi onayı alabilmektedir.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı göndermeniz durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Cebimde kredi kampanyasına katılan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden ve işlemlerin hızlı bir şekilde mobil uygulamalar üzerinden yapabilmektedirler. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan kredi tutarı, hemen aynı gün içinde bankamatik hesaplarına yatacaktır.

Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle emekli olan vatandaşları daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlıyor. Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların başvurularını yapmaları durumunda hızlı bir şekilde sonuç verilmektedir. Emekli maaşınızı bu bankadan almıyorsanız maaş, taşıma işlemlerinizi kısa bir süre içerisinde yaparak işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan kredi hemen aynı gün içinde hesaplara yatacaktır.