Emekli olan başvuru yapsın! 100.000 TL'ye kadar emekli maaşınıza göre ödemeler için 3 banka ATAK yaptı!

3 banka üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorsanız, 24 ay vadeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi paketleriyle birlikte, işlemlerinizi kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan emekler için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm emekleri için yapılan işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde ödemeler veriliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda hızlı bir şekilde kredi onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara 3 banka destek vereceğini açıkladı. aşağıdaki bankaların üzerinde banka hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilir ve istediğiniz zaman nakit kredi kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu, bankaların başında geliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte bu banka üzerinden kullanacağınız tüm kredilerden, nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 5 dakika içerisinde sonuçları öğreniliyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız banka şubelerine giderek veya banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden dilediğiniz zaman başvurunuzu yapabilirsiniz.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda maaş müşterisi ise bankanın internet sitesine girerek buradan internet şubesine giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Düşük faiz oranları ile birlikte 100000 TL'ye kadar kredi onay alabileceğiniz bu kampanyalarda, emekli maaşınızın bu bankada olmaması durumunda maaş, taşıma işlemlerini yapmanız gerekiyor ve daha sonra kredi başvurusunu banka şubelerinden yapmanız isteniyor. En düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerinizi istediğiniz zaman yapabilirsiniz.