PTT emekli ve çalışan için yeni bir nakit duyurusu yaptı ve 50.000 TL ödeyeceğini duyurdu...

PTT üzerinden emekli ve çalışan olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda gelir belgesiz ve masrafsız olarak yeni bir kredi kampanyasına katılabilirler ve buradan da 50.000 TL ödeme alabilmektedirler. PTT yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirirken nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakikada sonuç verileceğini duyurduğu nokta acil ihtiyacımızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi ödemelerini hesaplarına yatırabileceğiniz kampanyaları katılmak isteyen kişilere hemen aynı gün içinde ödemek kolaylığı sağlanacak ve nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere belirtilen şartlara uygun olarak krediler hesaplara yatırılacaktır.

PTT emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler için başlatmış olduğu yeni Kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olup işlemlerini banka şubeleri üzerinden gerçekleştirmek isteyen kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri verirken aynı zamanda nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlara uygun olarak da ödemeler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

PTT emekli ihtiyaç kredisi kampanyasından başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin maaş müşterileri olmaları durumunda alacakları 50.000 TL krediler hem banka şubeleri üzerinden hem de cep telefonları üzerinden SMS atılarak bankalara sunulmaktadır. PTT emekli kredisi ve sigortalı olarak çalışan kişilerin bireysel tüketici kredisi kullanabilmeleri için cep telefonları üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır. PTT üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte ücretli mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunmuş olmanız durumunda ve kredi sonucu olumlu olması durumunda size en yakın PTT şubesine giderek kimliğinizle birlikte gişe personeli yardımı ile kredi kullanımını gerçekleştirebilirsiniz.