Denizbank ay sonuna kadar nakit ihtiyaçlarınızı çözecek ve 50.000 TL ödeme verecek...

Denizbank başlatmış olduğu yeni nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ödemeler gerçekleştirilecek ve bu ödemeler hesaplara yatırılarak kullandırılacak. Denizbank ay sonuna kadar vermiş olduğu 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeleri gerçekleştirecek. Kredi ödemelerinden faydalanarak vatandaşlara uygun faizlerle ihtiyaç kredisi ödemelerini kendi hesaplarına yatırarak kullandıracaktır.

Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek 50.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi almak isteyen tüm vatandaşlara banka uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapacağını ve bu bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere 5 dakikada sonuç vereceğini açıkladı. Denizbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda diledikleri zaman cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvurularını gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırladı. Denizbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar belirli şartlara uygun olarak banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve bu bankalar üzerinden diledikleri zaman kredi kullanabileceklerdir.

DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara kredim TC kimlik ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazmış olmaları durumunda ve 3280 numaralarına göndermiş olmaları durumunda kredi başvurularını gerçekleştireceğini ve bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi alacaklarını açıkladı.Denizbank üzerinden 32 80 numarasına gönderilen ihtiyaç kredisi başvurularında şartlara uygun olan tüm vatandaşların belirtilen politikalara uygun olarak Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve nakit krediler hesapları yatırılarak kullandırılacaktır.