PTT Emekli Olan Kişilere 3000 TL Ödeme Yapacak, Son Dakika Duyurdu

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar için yeni bir kampanya haberi geldi. Emekli maaşını PTT üzerinden alan kişilerde en düşük limit olarak 3000 TL'ye kadar ödemeleri hemen alabilecek.

Bankadan yapılan açıklama ile birlikte emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlara en düşük limitlerle 36 ay vadeye kadar nakit kredi verileceği açıklandı. Ptt üzerinden kredi alacak olan vatandaşlara aktif Bank aracılığı ile bu işlemleri yapabilecek.

Emekli olan vatandaşlar için sunulan bu kredi tutarında en yüksek limit 80000 TL Olup 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır. Emekli olan vatandaşlar, 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı ile emekli kredisi kullanabilir.

Ptt Aktif Bank üzerinden emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişilerde yaş sınırı belli olmuştur. 80 yaşına kadar olan emekliler kredi başvurusunda bulunabilir.

Bu yaşı geçen kişiler için kredi imkanı sunulamıyor. Bununla birlikte kişi 80 yaşından fazla olan kredi türünden de yarar alamaz. Yani kişi 78 yaşında ise 3 yıllık bir kredi alamaz ve en fazla 2 yıllık kredi vadesinden yarar alabilir. Ancak kampanya koşulları piyasalara bağlı olarak belli sürelerde değişebilir.

PTT Emekli Kredisi İçin Şartları Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır?

Ptt aracılığı ile emekli maaşı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek bu banka üzerinden hemen kredi başvurusunda bulunabilir. Ptt üzerinden emekli maaşı ile birlikte alacağınız ihtiyaç kredisinde banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve kredi notunuz düşük olsa bile bu banka üzerinden kredi onay alabileceksiniz.

Kredi kullanacak olan vatandaşlar, eğer banka şubelerine gidecek, zamanın yoksa bankanın SMS kredi servisini kullanarak işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde kredi sonucu alabilir ve onaylanan krediyi hemen kullanabilirsiniz.