İsmail Hacıoğlu Övgü, Onur Tuna Eleştiri Aldı

Yayın hayatına Fox TV ekranlarında başlayan Mahkum isimli dizide Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden başarılı 2 oyuncu yer alıyor. Savcı Fırat Bulut isimli karaktere hayat veren Onur Tuna bugüne kadar rol aldığı dizilerden farklı bir rolde sevenleri karşısına çıkıyor ve İsmail Hacıoğlu da Barış Yaseri ve Savaş Yaseri isimli birbirine zıt olan iki karakteri canlandırıyor.

Dizinin ekranlara getirilen bölümleri ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarında İsmail Hacıoğlu'nun sergilemiş olduğu oyunculuk övgü alıyor. İzleyici kitlesi Hacıoğlu'nun ne kadar başarılı bir performans sergilediği hakkında yorumlarda bulunurken Onur Tuna için yapılan yorumlardan bazıları ise olumsuz olarak görüldü.

Mahkum isimli yeni dizi hakkında bir yazı yazan Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu ise Onur Tuna'nın hayat verdiği Savcı Fırat Bulut performansını beğenmediğini belirtti. İsmail Hacıoğlu için Mahkum dizisinde güzel bir yorumda bulunan Sina Koloğlu, Onur Tuna'nın hayat verdiği Savcı rolünü ise inandırıcı bulmadığını açıkladı.

Sina Koloğlu kendini aklamaya çalışan mahkum bir savcının bulunduğunu açıklarken seyirci kitlesini sahnelerin etkilemediğini aktardı. Dizilerde sinir krizi geçirmenin oyunculuk göstergesi olduğunun zannedildiği açıklayan Sina Koloğlu, Savcı Fırat karakterinin şimdi kendisine inandırıcı gelmediğini ve yorum yapmak için daha erken olduğunu da ifade etti.

Sosyal medya hesaplarında ise dizi hayranları Onur Tuna'yı izlemekten keyif aldığını ve oyuncuyu iyi bulduğunu belirten yorumlar gerçekleştiriyor. Son olarak Yasak Elma ve Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projelerinde rol alan oyuncu bu defa Mahkum dizisinde izleyici karşısına çıkıyor ve savcı rolüne hayat veriyor.

İlerleyen bölümlerde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olurken seyirci kitlesinin de ünlü isim hakkında yapacağı yorumlar merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Bunun yanı sıra dizi yayın hayatına başladığı ilk haftada art arda yeni bölümlerini yayınlamış ve dizi tarihinde bir ilke imzasını atmıştı.