Emekli vatandaşların finansal ihtiyaçlarına yanıt veren PTT, 60.000 TL kredi teklifi ile karşımızda. Aktifbank işbirliği ile PTT, emeklilere özgü kredi imkanlarını genişletiyor. 36 ay vadeli ve 60.000 TL tutarındaki bu krediye, PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurabiliyor.

PTT kredisi için başvuru kriterleri, öncelikle emekli olmanız ve emekli maaşınızı PTT üzerinden almanız gerektiğini belirtiyor. Ayrıca 80 yaşını aşmayan vatandaşlar, bu krediye başvurabiliyor. Ancak unutulmamalıdır ki, başvurunuz kredi sicilinize ve var olan borç durumunuza göre değerlendirilecektir.

PTT kredi başvuruları, size en yakın PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca Denizbank'ın da PTT emekli kredilerinde bir alternatif olduğunu hatırlatalım. Denizbank, 80 yaşa kadar olan emeklilere 36.000 TL ve 36 aylık vadeli kredi imkanı sunuyor.

ING, Vakıfbank, TEB gibi bankaların da PTT üzerinden kredi hizmeti sunduğunu belirtelim. Ayrıca, emekli maaşınızı PTT'ye taşıdığınızda, PTT'den emekli promosyonu olarak 1.000 TL'ye kadar ek ödeme alabilirsiniz. PTT'nin bu geniş çaplı emekli kredisi hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için en yakın PTT şubesine başvurabilirsiniz.