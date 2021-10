PTT Duyurdu: Maddi destek olarak 659 TL den 827 TL ye kadar ödeme yapacaklar

PTT’den Herkese Maddi Destek Fırsatı: İhtiyaç sahibi olan her vatandaş PTT’den maddi konuda destek alacak. Çalışmayanlara, çalışma imkânı olanlara, yeni doğmuşlara, yaşlılara kısaca herkese nakit ödeme yapılacak. SGK alacaklar ise şartları sağlamaları halinde nakit ödemeden faydalanabilecek. Maddi destek konusunda ihtiyaç sahiplerine her geçen gün maddi destek artıyor. SGK dan dan faydalanmak isteyen ise bazı şartları yerine getirmeleri halinde bu nakit ödemeden yararlanacaktır.

Maddi destek olarak 659 TL den 827 TL ye kadar varan nakit desteklerden herkes faydalanabilecek. Gerekli şartların sağlanması durumunda bu ödemeler ihtiyaç sahibi herkese yapılacak. Yapılan destekler bazı vatandaşlar tarafından henüz bilinmemektedir. Bu destekler süt parası, çeyiz yardımı, doğum izni gibi daha birçok destek mevcuttur.

SGK Tarafından Yapılan Ödemeler

Her hangi bir geri ödeme ve karşılık beklenmeden yapılan bu destekler SGK tarafından tüm vatandaşlara verilmektedir. Verilen destekler olarak yol yardımı, kreş yardımı, iş görmezlik, cenaze yardımı gibi birçok alanda destek bulunmaktadır. En çok tercih edilen destek türü olarak çeyiz yardımı ön plana çıkıyor. Diğer bir adı evlilik ödeneği olan bu destek evlilik aşamasında olan vatandaşlara destek türü olarak her ay ödenmektedir. Yeni evlenecek vatandaşlar alacakları bu destek ile eşyalarını temin edebilir veya düğün masraflarını karşılayabilirler. Her hangi bir banka üzerinden hesap açarak birim yapmış olan vatandaşlardan 27 yaşından önce evleneceklere bu ödenek yapılmaktadır. 5 yıllık sürede 58.000 TL birim yapanlara 12.000 TL devlet katkısı bulunmaktadır.

PTT Ödemelerinin Çeşitleri

PTT tarafından yapılan ödemelerde ev içerisinde bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişiler mevcut ise bu kişiler ile ilgilenenlere 1.657 TL ödeme gerçekleştirilir. Son yapılan zamla birlikte bu tutar 1.798 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra engelli maaşı ise, %40 ile %69 oranında olan engellilere aylık olarak 662 TL, 70 yaşında ve üzerinde olanlara aylık 992 TL ödeme yapılmaktadır. Yaşlı aylıklarında son yapılan zamlarla birlikte 828 TL tutarına çıkmıştır. Sosyal devlet anlayışını ön plana çıkararak birçok noktada vatandaşın yardımına koşan devlet bu konuda çalışmalarına devam etmektedir.