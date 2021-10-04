Az Para İle Emekli Olabilirsiniz! 1.144 TL Ödeme Fırsatı ile emekli olma şansı geldi

Az Para İle Emekli Olabilirsiniz! 1.144 TL Ödeme Fırsatı: Türkiye nüfusunun yaklaşık 32,2 milyon kişi bayanlardan oluşuyor. Ayrıcı bu nüfusun 15 yaş üstü kadınlardan sadece 9 milyon kısmı çalışma imkânına sahip. Çoğu bayan iş hayatında olmasa bile aile bütçesine destek sağlıyor. Evlerde üretim yaparak ailesinin geçimini sağlayın birçok bayan, normal prim ödeme zamanlarına göre daha az prim ödemek koşulu ile sigortalı oluyor.

Türkiye nüfusunun yaklaşık 32,2 milyon kısmı bayanlardan oluşmaktadır. 15 yaş üstü istihdam edilen bayan nüfusu ise yaklaşık 9 milyondur. El emeği ile evlerinde üretim yapan birçok kadın aile bütçesine destek oluyor. Normal zamana göre daha az prim ödeyerek sigortalı oluyorlar.

Düzenli olarak sigortasını ödeyen kadınlar yaş sınırı ve prim şartını yerine getirdiklerinde emekli olma imkânına sahip oluyorlar. Çalışan anneler ailesi ve çocukları ile ilgilenmek zorunda kaldıklarında işten ayrılabiliyor. Bunun yanı sıra bahçelerinde üretmiş oldukları meyve ve sebzeleri işleyerek satan kadınlar satış yaparak aile bütçesine katkı sağlamaktadır.

Bayanlara Vergi Ödemeden Esnaflık Hakkı

Emek sarf ederek aile bütçesine katkıda bulunan kadınlara faaliyette bulundukları zaman vergi ödemeksizin esnaflık hakkı tanınıyor. Esnaflık hakkı tanınan kadınlar sigorta yaptırabilecek ve düzenli ödeme koşulu ile yaş şartını tamamlamaları durumunda emekli olabileceklerdir. Sonuç olarak iki durum söz konusudur. Vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı sigortalı olma.

Yapılan düzenleme ile esnaf muaflığı getirilen ev kadınlarına avantaj sağlanmaktadır. Ev ortamında üretimde bulunan kadınlar esnaf muaflığı ile vergi ödemeyecektir. Örgü, havlu, dantel, turistik eşya ve dokuma mamulleri, gıda ürünleri gibi ürün ile kermes, festival gibi yerlerde satış faaliyeti göstermeleri gerekir.

İnternetten Yapılan Satışlar İçin Vergi Ödenmeyecek

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile internet üzerinden ev içerisinde yapılan satışlardan elde edilen gelirlerde esnaf muaflığı bulunmaktaydı. Her hangi bir işyeri açmadan veya sanayi tipi üretim yapmadan evlerde üretilen ürünleri internet üzerinden satan kişiler esnaf muaflığından yararlanacak. Bu haktan yararlanabilmek için banka üzerinden ticari hesap açmaları gerekiyor. Hâsılat konusunda ise bu ticari hesabın kullanılması ve hâsılat tutarının 2021 yılı için 240 bin TL yi aşmaması önemlidir.