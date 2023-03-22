PTT Duyurdu, Kuyruk Oldu, 15.000 TL Ödeme TC Kimlik İle Dağıtılacak!

PTT üzerinden yapılan yeni duyuru ile birlikte 15.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara hemen t.c kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ödemeler verileceği açıklandı. PTT ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında başlatılacak olan bu kampanyalar da nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ödemelerden faydalanabilecekler ve ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız Kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşların hemen aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirilir ve banka üzerinden hesaplarına ödemeler yatırılarak kullandırılmaktadır.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için PTT şubelerine gitmeden de kredi başvurunuzu hemen yapabileceğiniz bir SMS sistemi bulunmaktadır. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda Kredi işlemlerini gerçekleştirecekler ve SMS size ne kadar onay aldıklarını hemen görebileceklerdir.

PTT sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni Kredi ödemesinde nakit kredi işlemlerini gerçekleştirmek için hemen en yakın banka şubesinden onaylanmış olan sms ile kredinizi kullanabilirsiniz. PTT yazının boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 30 50 numarasına göndererek bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabileceksiniz.