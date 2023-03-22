Tüm Emeklilere 10000 TL Ödeme Verilecek, Bankalar Bu Yarışlarda Rekabeti Arttırıyor

10.000 TL'ye kadar emekliler için verilecek olan ödemeler ile ilgili duyuru paylaşıldı. emekli maaşı hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan 10.000 TL ödeme hızlı bir şekilde sizlere promosyon olarak değil bireysel tüketici kredisi olarak ve geri ödemesini 36 ay vadede en düşük faiz oranları ile birlikte yapabileceğiniz bir kampanya olarak karşımıza çıktı. Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde ilk taksit ödemesinde de 45 veya 90 gün ertelemeler yapabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için banka müşterisi olmaları durumunda internet üzerinden ödeme alabilmektedirler.

EMEKLİLERE ÖDEME

Tüm emeklilere verilecek olan bu nakit kampanyasında 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda banka müşterisi olması halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak diledikleri zaman bankalardan kredi kullanabileceklerdir. 10.000 TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak Yapı Kredi Bankası ve Akbank sizlere internet üzerinden kredi ödemesi vermektedir. 2 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan kişiler uygun faizlerle kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde bankaların mobil uygulamaları üzerinden hesaplarına yatırabilmektedir.

2 BANKA ÖDEYECEK

Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında sizler de başvurularınızı gerçekleştirerek ödeme almak istiyorsanız hemen aynı gün içinde kredi başvurunuzu banka şubeleri üzerinden de kimlikleriniz ile birlikte yapabilir ve bu şekilde Kredi alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olan kişiler 5 dakikada sonuç vererek kredileri kendi hesaplarına yatırımmaktadır.

2 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler aynı zamanda banka müşterisi olması halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak için hemen aynı gün içinde cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilecekler ve bu şekilde de kredi kullanabileceklerdir. iki banka üzerinden de SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve nakit kredi ödemesi alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ihtiyaç kredisi verilecek ve ödemeler hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.