PTT Duyurdu! Başvuru Yapanlar 10.000 TL Ödeme Alıyor! Nakit İsteyenlere Çözüm Önerisi PTT'den Geliyor. Başvuru yapmak istiyorsanız hemen işlem yapabilirsiniz. Ptt üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında 10000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara yeni bir kampanya yapılarak, 36 ay vadeye kadar işlem yapılacağı açıklandı.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte sizlerde 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu aktif bank aracılığıyla banka kredi notunuz düşük olsa bile yapabileceksiniz. Başvuru yapacak olan kişiler bu 10000 TL'ye kadar ödeme aldıklarında en fazla 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanırlar.

Size en yakın PTT şubesine giderek kimliğinizle birlikte PTT gişe personeli yardımı ile kredi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceksiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan kredi sorgulaması sonrasında sizlerin ne kadar kredi onayı aldığını söyleyecekler ve banka kredi puanınız düşük olması durumunda kredi onayı alırsanız, banka sizlere daha yüksek faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlayacaktır.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderebilir ve Aktif Bank'ın SMS Kredi Servisi başvurusundan faydalanabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek yapmış olduğunuz bu başvuru sonrasında onay alan vatandaşlar, kredileri PTT şubelerine gitmeden, isterlerse ev veya iş adreslerinde de kullanabiliyor.

Ptt üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınıyorsa, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek, kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra bankanın sadece aktif Bank üzerinden verilen İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacaklar ve onay almaları durumunda krediyi aktif park üzerinden kullanacaklar.