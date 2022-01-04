PTT Duyurdu: Aylık Geliri Olan Kişilere Acil İhtiyaçları Olması Durumunda Gişelerden 30.000 TL Ödeme Yapacak

PTT üzerinden yapılan son dakika açıklaması ile birlikte vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacağı Haberi geldi. Düzenli olarak aylık geliriniz var ise PTT şubelerine giderek veya bankanın anlaşmış olduğu bankaların uzaktan kredi başvuru yöntemlerini kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 30 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. PTT özellikle emekli olan sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullandıran ocağına ve bu kredileri aktif banka aracılığı ile vereceğini açıkladı.

PTT ve aktif banka aracılığı ile yapılan antlaşma sonrasında 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan bu Kredi başvurularını hem PTT şubelerinden hem de PTT şubelerine gitmeden yapabilecekler.

PTT aktif Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve PTT şubelerine gidecek zamanınız yok ise banka şubelerine gitmeden SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Özellikle bankalardan kredi başvurusu yaparak düşük kredi notu olduğu için kredi onayı alamayan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli Kredi başvurusunu aktif Bank SMS Kredi servisi ile hemen ne kadar kredi onayı aldığını görebilir.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutarı sizlere hesaba yatıracak.

Ayrıca size en yakın PTT şubesine giderek sadece kimliğinizi vererek bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.