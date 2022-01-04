Yapı Kredi Bankası Emekli Vatandaşlarına Önemli Ayar Verildi , Kimliğiyle Gelenlere 30.000 TL Ödenek Fırsatı!

Yapı Kredi Bankası emekli olan vatandaşlar için kimlikleri ile birlikte banka şubelerine gitmeleri durumunda 30 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Emekli olan vatandaşlar için sürekli olarak güncel kampanyalar yapan Yapı Kredi Bankası uygun faiz oranları ile vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar ek kredi ödemesi yapacak. Emekli olan vatandaşlar bankalardan çeşitli Kredi kampanyalarına katılarak acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak istemektedirler.

Sizden diğer emekli maaşı alıyorsunuz ve bu emekli maaşımızı Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız Daha önce bu banka üzerinden kredi kullansanız bile 30 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ev kredi ödemesi yapılmaya devam edecektir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar SMS ile internet ile banka şubesinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden istedikleri zaman başvuruları da gerçekleştirilecektir. Yapı Kredi Bankası son dakika yapmış olduğu bu emekli kredisi fırsatında emekli maaşını kendi Bankasından alan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapacağını açıkladı.

Yapı Kredi Bankası emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşınızı eğer Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız banka şubelerine gitmeden İstediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunu Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Yapı Kredi Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte sizlere 30 bin TL'ye kadar acil nakit destek kredisi kampanyası kredisi kullandırılacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ayrıca SMS atarak Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanabiliyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler SMS atmak istiyorsa cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderebilir.

SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubesi üzerinden kredilerine kullanabilecektir. Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca emekli olan vatandaşlar düşük faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilir ve diğer kredi kampanyaları hakkında bilgiler de alabilirler.