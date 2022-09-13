PTT Devlet Destekli Ödemeler Başlattı! 20 bin 30 bin ve 40 bin TL Alabileceksiniz

Ptt üzerinden başlatılan devlet destekli ödemelerde 20000 TL ile 40000 TL arasında gelir belgesiz olarak ihtiyaç, kaynak kullanma imkanı sizlere sunulacaktır. Ptt üzerinden başlatılan devlet destekli ödemelerde 20000 TL ile 40000 TL arasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli olarak işlem gerçekleştirilmektedir. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara olası bir şekilde kredi imkanı sağlayacak ve bu kredilerde 36 ay vadeli işlem yaparak, hesabınıza ödemeleri duracaktır.

Bankalar üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların daha önce banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler 5 dakika içerisinde verilmektedir. 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, diğer bankalardan başvuru yapması durumunda ve kredi onayı alınması durumunda da PTT, bu kişilerin kredi puanı düşük olması durumunda ve banka kredi sicili temiz olması durumunda 40000 TL ödeme yapacak.

Ptt üzerinden 40000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu?

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 40000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın PTT şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlem yapabiliyor. PTT üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, özellikle daha önce bankalar üzerinden yapmış oldukları bu işlemlerde kredi işlemlerinde hızlı bir şekilde yararlanmak için başvurularını 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırabiliyor. PTT üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilmek için şubelere gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmektedirler.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak sizler de cep telefonunuz üzerinden SMS atmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp T.C Kimlik Numaranız: 30 50 numarasına göndererek, bankadan başvuru yapabilirsiniz. Ptt 30 50 numarasına gönderilen mesajda, Aktif Bank üzerinden sizlere değerlendirme yapacak ve kredi onayı almanız durumunda da hesaplarınıza bu ödemeleri 5 dakika içerisinde yatıracaktır.

Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaş hesaplarının bu bankalar üzerinden alınması durumunda kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaşınızı taşıdıktan sonra 80000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.