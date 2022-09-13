Emekliye Zam Haberi Geldi: Emeklilere Güncel Maaş! 4A SSK, 4B Bağkur 6 Aylık Enflasyonla Ocak 2023'te Gerçekleşecek

%65 Yüksek Zam! 3500, 4000, 4500, 5000 TL. Emeklilere Güncel Maaş!4A SSK, 4B Bağkur 6 Aylık Enflasyonla Ocak 2023'te Gerçekleşecek...Ocak 2023'te Emeklilerin Beklentileri Yüksek! Ocak 2023'te Emeklilik Ve Memur Maaşı Ve Enflasyon Artacak!

Son zamanlarda emekli olan memur maaşlarına dair aramalar arttı. Yakın zamanda açıklanan orta vadeli program işaretleri verildi. Öyleyse, Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur, Esnaf ne kadar maaş alacak? İşte emeklilik Ocak 2023 programı!

Milyonlarca emekli yeni yıla yeni gelirlerle girecek. Tüm maaşlar Ocak ayında değişebilir. Enflasyon nedeniyle ücretler artmış olsa da, daha fazla iyileştirme olabilir.

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranını netleşecek. Şimdiye dek 2 aylık veriler yayınlandı. Temmuz-Ağustos döneminde enflasyon %3,86 oldu. 4 aylık veri bulunuyor. Bu verilere dayanarak, oran kesinleşecektir. Ama aynı zamanda ipuçları bulunuyor.

Orta vadeli programda 2022 için enflasyon tahmini %65'tir. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısında enflasyon, yani SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,91 olarak gerçekleşecek.

Esnaf Emeklilere Minimum 4.685 TL Sağlanacak

Bu varsayım doğruysa, emekliler için asgari ücret 4 bin 197 lira üstü olacak. 2000'den önce emekli olan SSK çalışanları için 4 bin 687'den 5 bin 432'ye yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinin Temmuz ayı asgari aylık geliri 3.000 335 TL'dir. 2000 yılından bu yana emekli olan SSK'lılar 2 bin 905 liraya yükseldi.

Bu ödemeler Aylık temel sözleşme ile 3.500 liraya bitirildi. Bağ-Kur Tarım Emeklileri, Ocak ayında ,91 artışla en düşük aylık gelire sahip oldu. 2000 yılından sonra 3.000 368 SSK'lı emekli oldu. Bu rakam 3 bin 368 liraya yükseldi. 3 bin 500 tamamlandığında ödemeler sağlanacak.

Tahminler Bulunuyor

Ocak ayı zaman artırımına ilişkin iki ipucu daha bulunuyor. Merkez Bankası'nın Ağustos ayında gerçekleştirdiği piyasa katılımcısı anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ,84'lük enflasyon tahminlerine göre maaşlarına zam alabilir. AA Finans tarafından yapılan bir tahmin anketi, %21,07'lik bir maaş artışı gösteriyor.

Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi, " Eşitlik ilkesine dayalı yeni bir bilinçle, asgari ücretten emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesine, sosyal yardım projelerinin tabanını genişletmeye kadar çeşitli önlemleri yavaş yavaş hayata gerçireceğiz“dedi.