PTT’ den Ev Hanımları ve Öğrencilere Ödeme Yapılacak! Emekli ve Çalışanlar da Dahil Olmak Üzere 40.000 TL Alacak…

PTT Kurumu ev Hanımı ve Öğrencilere nakit imkânı Sunuyor. Bu imkana emekli ve çalışanlarda dahil olmak üzere 40 bin TL ödeme yapılacak. Son dakika olarak yapılan kampanya duyurusunda

Ev hanımı ve öğrenci olan ve bankalardan kredi kullanamayan vatandaşlara SMS yolu ile 40 bin TL tutarlı ve 36 ay vadeli nakit vereceğini bildirdi. PTT şubelerinden de başvuru yapılabileceğini açıklayan banka ihtiyaç sahibi kişilere almış olduğu kredileri borç kapatma kredisi olarak da alabilecek.

Aktif Bank ile PTT anlaşması sonucu, banka şartlarına uygun olan ama kredi notu düşük olan kişiler için 18 yaşından büyüklere ihtiyaç kredisi kullandırabilecek. Daha önce başvuru yapmış olmasına rağmen kredi alamayan vatandaşlar kampanyaya katılabilecek. 36 ay vadeli ve ilk ödemesi 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına katılmak için başvuru yapılabilecek.

PTT kurumu ile aktif banka tarafından verilen bu krediyi alabilmek için SMS atmak yeterli olacak. SMS yolu ile başvuruda kullanmak isteyen vatandaşlar cep telefonundan başvurularını gerçekleştirebilir. Bankalardan herhangi bir sıkıntısı olmayan kredi notu düşük olsa bile PTT tarafından kredi imkânı sağlanıyor.

Ev hanımı olanlar ile birlikte öğrenci olan kişiler cep telefonlarını kullanarak mesaj kısmına girilmek sureti ile kredi yazıp 3050 numarasına mesaj atılarak başvuru yapılabilir. Yapılmış olan başvuru sonucunda banka değerlendirme işlemlerini gerçekleştirerek, değerlendirme sonucunu kişilere hemen bildiriyor. İhtiyaç kredisi için başvuruda bulunmak isteyen kişiler kredi imkanından faydalanmak istediklerinde PTT şubelerine da başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra SMS ile kredi onayı almaları sonucundan gerek banka şubelerinden gerekse ev adreslerinden krediyi kullanabilecektir.

PTT kurumu tarafından uygulamaya koyulan bu kampanyada kredi notu düşük olan kişiler kredi onayı almaları gerekiyor. Kredi onayı ise kendi kredi notlarına göre faiz oranlarından faydalanabilecek. Kredi notunun düşük olması durumunda diğer bankalar ile karşılaştırma yapılarak yüksek faiz oranları ile kredi kullanılabilir. Sizlerde bankaların ön plana çıkardığı şartları karşılamanız durumunda imkanlardan faydalanabilirsiniz.