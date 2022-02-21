Gazeteci Güngör Arslan Cinayetinde Detaylara Ulaşıldı

60 yaşındaki Gazeteci Güngör Arslan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen korkunç bir cinayete kurban gitmiş ve hayatını kaybetmişti. Gazeteci Güngör Arslan hakkındaki soruşturmada yeni bilgiler öğrenildi ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti.

21 yaşındaki Ramazan Ö. isimli kişinin korkunç olay ile ilgili elinde bir haber olduğunu söylediği ve gazeteci Güngör Arslan ile görüşmek istediğini belirtildiği şeklinde bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Güngör Arslan ile görüşmek istediğini belirten 21 yaşındaki gencin daha sonra Arslan’ın odasına gittiği ve daha sonra silah seslerinin duyulduğu bilgisine ulaşıldı. Gündemde yer alan korkunç cinayeti aydınlatmak amacıyla çeşitli çalışmalar sürdüren özel ekip ise gündemde yer aldı.

Önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana geldiği öğrenilen korkunç olay hakkında detaylar öğrenildi ve gazeteci Güngör Arslan'ın görüşmek için ofisine gelen bir genç tarafından silahlı saldırıya uğradığı bilgisine ulaşıldı. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, tabanca ile kurşun yağmuruna tutuldu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 21 yaşındaki gencin tabancasını çıkarıp art arda Gazeteci Güngör Arslan'ın göğsüne ve sağ bacağına ateş ettiği bilgileri açıklandı.

İki çocuk babası olan Güngör Arslan'ın dün İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi ve konu gündemde yer aldı. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gazeteci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Polislerinden oluşan özel bir ekibin kurulduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra cinayet hakkında polis ekiplerinin de çevrede bulunan ve ofisteki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi. Diğer taraftan polis ekiplerinin olay yeri incelemelerini gerçekleştirilmesi adına yerel haber sitesinin ofisinin mühürlendiği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.