PTT Bu Sabah Yayınladı, 18 Yaşından Büyük Olan Herkes Alabilecek, Nakit Destek Veriliyor

PTT üzerinden yeni bir nakit destek kampanyasının duyuruldu. PTT on sekiz yaşından büyük olan kişilere hemen nakit destek verecek. Ptt üzerinden verilen bu nakit desteğinde herhangi bir şart aranmıyor. Başvuru yaparak alınabilecek olan,bu kredi en fazla 40000 TL'ye kadar veriliyor. Ptt ile aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında yeni bir kredi kampanyası başladı. Daha önce sadece emekli olan kişilere kredi veren PTT'nin şimdi artık Aktif bankın yapmış olduğu anlaşma ile birlikte çalışan, esnaf olan ve diğer tüm kredi ihtiyacı olan kişilere destek verecek.

Ptt ile birlikte işbirliği yapan Aktifbank'ın yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte SMS ile kredi başvurusu yapabilecek, internet üzerinden başvuru yapabilecek ve PTT şubelerinden kredi alabileceksiniz. Dileyen kişiler, PTT şubelerine gitmeden de kredi kullanabilecek.

Yapılan duyuru sonrasında kredi şartları da belli oldu.

Ptt şartları uygun olan kişilerin kredilerini hemen 5 dakika içerisinde onaylayacak veya kredilerini aynı gün içerisinde kullandıracak. Acil nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılan bu kredi kampanyasında 40000 TL'ye kadar onay alabileceksiniz.

Ptt 40000 TL kredi kampanyası

Ptt üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine gitmeden hemen SMS ile kredi başvurusunu yapabiliyorlar. Ptt üzerinden emekli maaş alan kişiler, PTT, emekli maaşları üzerinden kredi kullanabilecekler. Bunun için SMS atmak gerekiyor. PTT, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderin. Emekli olmayan kişiler haricinde de PTT kredi kampanyası yapmaya devam ediyor. Bu kişilerde, SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilecekler. Emekli haricinde kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak, 30 50 numarasına mesaj atmaları gerekiyor. Atılan bu mesaj sonrasında kredi sonucu 5 dakika olmadan mesaj atılan cep telefonuna gelecektir. Kredi notu düşük olan kişilere de kredi onayı verilmektedir. Kredi notu düşük olan kişilere SMS ile kredi başvurusu yaptıklarında, bankanın belirlediği faiz oranları ile birlikte onay alabileceklerdir.

İnternetten de kredi başvurusu yapılıyor.

Ptt üzerinden verilen bu kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler eğer SMS ile kredi başvurusu yapamadıysa internet sitesi üzerinden işlem yapabilecek. nkolaykredi.com.tr adresinden 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır. Başvuru yaptığınızda, başvuru formunu düzenli bir şekilde ve gerçek bilgiler ile doldurduktan sonra kredi başvuru sonucu sizin başvuru yaptığınız sayfanın sonunda sizlere söylenecektir. Ayrıca, kredi sonucu SMS ile de bilgilendirilir.

Eğer internet üzerinden ve SMS ile kredi başvurusu yapamadıysanız size en yakın PTT şubesine sadece kimliğinizle birlikte giderek Aktif Bank kredi başvuru formunu doldurup buradan kredi kullanabilirsiniz. Ptt ve Aktif Bank aracılığıyla verilecek olan bu kredilerde bayarama kadar kredi kullanacak olan kişilerin düşük faiz oranlarıyla 36 ay vadeli kredi kullanacakları da açıklandı.