Kamu Bankaları Son Dakika Duyurdu, İşlem Yapacak Kişilere 250 TL Taksitle 10.000 TL İhtiyaç kredisi Verilecek

Kamu bankaları üzerinden son dakika kampanyası olarak yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. 10000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız, VakıfBank Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden 250 TL aylık taksitle 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Bu kredi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgileri banka, resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklayarak, vatandaşlara sundu. Sunulan kredi hizmeti ile birlikte 10 bin TL'ye kadar acil ihtiyacı olan ve bu bankalardan emekli maaşı veya çalışma maaşı alan kişilerle birlikte esnaf olup, ticari hesabı olan kişiler kredi kullanabilecekler. Hem bireysel olarak hem de Ticari olarak 10000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, 10000 TL kredi başvurusu şartları

Ziraat Bankası üzerinden 10000 TL'YEKADAR kredi başvurusu yapmak istediğiniz zaman sizlere hızlı bir şekilde şartları hemen banka sunacaktır. Kredi onayı almak isteyen kişiler sigortalı olarak işyerlerinde çalışıyorsa en az 6 aydır toplamda ise bir yıldır aynı işyerinde çalışıyor olması gerekmekte. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankalardan alıyorsa, emekli maaşlarının üzerinden 10000 TL'ye kadar kredileri banka şubelerine gelmeden de olabiliyorlar. Eğer emekli maaşınızı bankada değilse on bin TL kredi başvurusunu yine yapabilir, kredi notunuz yüksek olması durumunda onay olabilirsiniz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz.

Vakıfbank, 10000 TL kredi başvurusu şartları

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 250 TL taksitle, Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. 10000 TL'ye kadar verilen bu kredilerde 20000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler bankanın normal faiz oranlarında yararlanacaklardır. Bankadan, maaş alan kişiler bankanın mobil uygulamasına girerek buradan kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilir. Ayrıca banka üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi banka şube yetkilisi, personeline vererek, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Halkbank, anında 10000 TL İhtiyaç Kredisi

Halkbank üzerinden de 10000 TL'ye kadar 250 TL taksitli kredi başvurusu yapılıyor. Banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişilerin en az 6 aydır sigortalarının yatmış olması gerekmekte. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bu bankadan almaları şarttır. Bu şartlara uygun olan kişiler, Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilecek.

