PTT bayramdan sonra yapacağı ihtiyaç kredisi kampanyasında hemen onay vereceğini açıkladı!

PTT üzerinden verilen ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek hemen kredi puanı düşük olsa bile Onay alabilmektedir. PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde Kredi başvurusunda bulunabilir ve yine aynı gün içerisinde kredi puanı düşük olsa bile nakit kredi kullanabilir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda banka şubelerine giderek işlemlerine 5 dakika içerisinde yapabiliyor.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa Bu bankada şubelerine giderim yapıyor ile birlikte kimliklerini vererek Kredi başvurusunda bulunabilir.

PTT ve aktif Bank arasındaki yapılan anlaşma sonrasında bağışıklıktan bu kritik kampanyasında 40.000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilere hemen onay verilerek aynı gün içinde yatırılacağı açıklandı. PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak 30 50 numarasına göndermeleri yeterlidir.

30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında Kredi değerlendirilmesi aktif Bank tarafından yapılarak sizlere PTT üzerinden imize doğruyu aldığınız hakkında bilgiler mesaj ile gönderilmektedir. PTT üzerinden onay alan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte kredi kullanabilir veya bu bankada hesapları var ise banka hesapları üzerinden internet bankacılığını kullanarak kendi hesaplarını ödeme alabilirler. PTT ve aktif bank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bankanın resmi internet sitesi üzerinden güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilmektedir. PTT kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda ise emekli maaşı Bu banka üzerinde alınması gerekiyor.