İtalya, Mültecileri Yeniden Yerleştiriyor

İtalyan donanması, mülteci tanımlama merkezi yeni gelenlerle dolup taştıktan sonra Sicilya adası Lampedusa'dan yüzlerce göçmen ve sığınmacıyı yeniden yerleştirmeye başladı.

İtalya İçişleri Bakanlığı Cumartesi günü, donanmanın Marco gemisinin Lampedusa'dan Sicilya'daki başka bir merkeze ilk 600 kişiyi götürdüğünü ve oradan ülkenin başka bir yerine gönderildiğini söyledi.

Bakanlık, transferlerin Pazar günü de devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı rakamları, son yıllara kıyasla İtalya'da Temmuz ayında günlük sığınmacı girişlerinde sürekli bir artış olduğunu gösteriyor.

Genel olarak, 2021'de aynı dönemde 22.700 ve 2020'de 7.500'e kıyasla 30.000 mültecinin karaya inmesiyle bu yıl keskin bir artış var.

Kuzey Afrika'ya İtalya anakarasından daha yakın olan Lampedusa, sık sık, paketlenmiş, tehlikeli botlar ve teknelerle Akdeniz'i geçmek için çaresiz insanlardan kişi başına yüzlerce dolar talep eden Libya merkezli göçmen kaçakçılarının tercihi oluyor.

Lampedusa'nın eski belediye başkanı Giusi Nicolini, son günlerde merkezde çekilmiş, yeni gelenlerin köpük parçaları ve plastik şişeler ve çöplerle dolu banyoların üzerinde yerde yattığını gösteren fotoğraf ve videolar paylaştığını söyledi.

200 kişilik yatağı olan Lampedusa karşılama merkezinde paketlenmiş 2.100 kişi var, diye Facebook'ta yazdı. “Bunlar Libya'dan fotoğraflar olabilir, ama hayır, burası İtalya. Ve hayatta kalanlar bunlar.”

Sağ kanat yasa koyucular aşırı kalabalığı çabuk kavradılar ve İtalya hükümetindeki sol partileri göç konusunda çok yumuşak olmakla suçladılar.

“Ve bu solun ünlü insani modeli mi olacak?” Aşırı sağcı İtalya Kardeşler partisinden Georgia Meloni, görüntülerle birlikte tweet attı. "Kitlesel yasadışı göçe hayır demek, buna hayır demek de demektir."