PTT banka kartına 17000 TL ödeme veriyor! PTT resmi açıklama yaptı!

Ptt yapmış olduğu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 17.000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama ile birlikte 17.000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşların 36 ay vadeli olarak kredi ödeme tablosu oluşturabileceği haberi geldi.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu nakit kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 17000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların aynı şartlar dahilinde hemen hesaplarına ödeme alınacaktır.

En yakın banka şubesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi, PTT ve Aktif Bank'ın yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi durumunda kredi imkanından faydalanmaktadır. 30 50 numarasına mesaj attıktan sonra 17.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara mesaj gelecek ve onaylanan tutar en yakın PTT şubesinden kullanmanız gerekmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeleri durumunda sadece kimlikleriyle birlikte işlemlerini yapabiliyor.

Ptt üzerinden emekli maaşı alıyorsanız da 80000 TL ye kadar sizlere ihtiyaç kredisiyle birliklte borç kapatma kredisi verilmektedir. İhtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanacak olan emekliler maaşlarının bu bankaya taşıyarak ve ilk maaşlarını aldıktan sonra başvurularını yapmaları mümkün olmaktadır. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında bilgileri öğrenmeniz mümkündür.