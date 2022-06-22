Ziraat Bankası 15000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi için duyuru paylaştı

Ziraat Bankası, 15000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanarak kredi kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası düşük faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kredi kampanyasında gelir belgesi istemeden kredi kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyenlerin banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte acil para ihtiyaçları olması durumunda banka şubelerine gitmeden de hem resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabileceğinin altını çizmek istiyoruz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada özellikle bireysel müşterilerin hızlı bir şekilde kredi alacağı haberi geldi.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ağacı, kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi yapacak olan vatandaşların banka hesapları olması durumunda, şubede de giderken sadece kimlikleriyle birlikte gitmeleri yeterli olmaktadır. Banka hesabı olan vatandaşlar, ayrıca kredi kullanmak istiyorlarsa internet bankacılığı uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapmak isteyen kişiler, ayrıca kredi kampanyalarından haricinde borç transferi kampanyasına da katılarak yüksek limitli krediler alabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 50000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli 100000 TL üzerindeki kredilerde ise oniki ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olması durumunda ise emekli maaşı hesabı üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden yüksek limitli krediler alması ile birlikte ayrıca, 750 TL, emekli promosyonda banka tarafından ödenmektedir.