PTT Bank Açıkladı! 10.000 TL'Ye Kadar Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı

PTT Bank'tan müjdeli haber geldi! Kuyruklar oluşuyor! Adaylara 10.000 Türk Lirası verilecek! Vatandaşlar artık PTT üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde başvuru yapıp sonuç alabiliyor.

Son dönemde yoksul vatandaşlar için bir kampanya başlatan PTT Bank, kredi kullanan vatandaşların bankanın kredi notu düşük olsa bile 10 bin TL'ye kadar ödemeyi rahatlıkla yapabildiğini söyledi. PTT şubelerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan veya PTT SMS kredi hizmeti ile ihtiyaç kredisine başvuran kişiler, kredilerinin ne zaman onaylanacağını hızlı bir şekilde görebilirler. PTT Tüketici Kredisi, sigortalı ile memur olarak çalışan emekliler için vaka bazında oluşturulan bir kredi kampanyasıdır.

Son dönemde yoksul vatandaşlar için bir kampanya başlatan PTT Bank, kredi kullanan vatandaşların bankanın kredi notu düşük olsa bile 10 bin TL'ye kadar ödemeyi rahatlıkla yapabildiğini söyledi. PTT şubelerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan veya PTT SMS kredi hizmeti ile ihtiyaç kredisine başvuran kişiler, kredilerinin ne zaman onaylanacağını hızlı bir şekilde görebilirler. PTT Tüketici Kredisi, sigortalı ile memur olarak çalışan emekliler için vaka bazında oluşturulan bir kredi kampanyasıdır.

Başvuru Nasıl Yapabilirim ?

İhtiyaç kredisi için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, cep telefonu mesaj kutusuna PTT yazıp, PTT ofisine gitmeye vakitleri yoksa boş bırakabilirler. Kimlik numaranızla birlikte 3050'ye mesaj göndermeniz gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka size almış olduğunuz kredi onay tutarını bildirir ve buna göre istediğiniz krediye başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi başvurusu onaylanan vatandaşlar PTT SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunur ve İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı tarafından arandıktan sonra size kredi kullanılabilirliği bildirilir. Ayrıca PTT Aktif Bank resmi web sitesine girerek genel kredi başvurusunu dilediğiniz kadar kolay ve güvenli bir şekilde doldurabilir, acil finansal sıkıntı durumlarında istediğiniz zaman diliminde nakit kredi başvurusu oluşturmanız mümkündür. Bu ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız evlerine en yakın PTT şubesini ziyaret edebilir ve oradan çok kolay bir şekilde başvuruda bulunabilirler.