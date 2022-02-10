10.000 TL Nakit Haberi Geldi! Bankalardan Yapılan Açıklamada Önemli Detay...

Nakite ihtiyacı olan vatandaşlar, 10.000 TL'ye kadar ödeme almak için hesaplarına anında fon ve fon sağlayabilir.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 10.000 TL'ye kadar ödeme almak için hesaplarına anında fon ve fon sağlayabilir. Yapı Kredi Bankası, vatandaşların acil ihtiyaç kredisinden yararlanabilmesi için başlattığı kampanyanın ardından 3 aydan 36 aya kadar ödemesiz dönem sunan yeni bir kredi kampanyasını resmi internet sitesinde duyurdu. Yapı Kredi Bankası, kredi puanı 1200 ve üzeri olan vatandaşlarımız için bu kampanyayı başlattı ve bu bankada hesabınız varsa şubeye gitmeden kredi alabilirsiniz. İhtiyaç kredisini kullanmak istiyorsanız, acil bir durumda 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde kredi sonucunu veren Yapı Kredi Bankası, bankanın kredi notuna göre faiz oranını kullanarak en düşük faiz oranını sağlıyor.

Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisine başvuracak vatandaşlara ağırlıklı olarak SMS yoluyla kredi sağlamaktadır. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan bir kişi Yapı Kredi Bankası'na mektup yazıp, boşluk bırakarak, kimlik numarası girerek, boşluk bırakarak ve aylık gelirini girerek 4411'e mesaj gönderebilir.

Oluşturduğunuz kredi başvurusu sizin t.c. Sizden bir kimlik numarası istenecek, bu nedenle mesaj size hangi kredi için onaylandığınızı söyleyecektir. T.K. Yerleşik sicil numarası ile kredi notu başvurusu onaylanan vatandaşlar, kendilerine en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onaylanan tutarı hemen hesaplarına yatırabilirler.

Yapı Kredi Bankası, banka hesabı olan vatandaşlara da bankanın mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi sunmaktadır. Yapı Kredi Bankasının internet bankacılığı için şifresi oluşturmak ve ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak için Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yapabilirsiniz.

Yapı Kredi, Her 10 Dakikada 10000 TL Kredi Veriyor!

İhtiyaç kredisi için başvuru yapan vatandaşların banka tarafından belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Bu, kredi notunun 1200 ve üzeri olmalı ve geçmişte herhangi bir bankadan kredi çekmemiş olmalıdırlar. Bankaya göre, kullanılan krediler düzenli olarak geri ödenmelidir.

SMS ile başvuran vatandaşlar anında onay alıyor. 5000TL krediler için 5 dakika içerisinde onaylanacaktır. Bankanın web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu ATM aracılığıyla da yapabilirsiniz. Bu nedenle kısa süre içerisinde başvurunuza yanıt tarafınıza iletilecektir.