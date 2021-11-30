PTT Bambaşka Yeni Bir Duyuru Yaptı, 40.000 TL Banka Puanı Olmayan ve Düşük Olanlara Veriliyor, Şart Yok, Son Dakika

Kredi notu düşük olan müşterilere 40000 TL, PTT'den veriliyor. 40000 TL'ye kadar PTT üzerinden kredi notu düşük olan müşteriler nasıl kredi alabilirler? Kredi notu düşük olan kişiler için verilen bu kredi kampanyasına nasıl katılınıyor? Sizlere yazımızda, bankalardan kredi notu düşük olduğu için onay alamayan müşterilerine 40000 TL'ye kadar PTT üzerinden nasıl kredi alabileceklerinden bahsedeceğiz.

Bankalardan ihtiyaç kredisi dahil tüm kredi ve kredi kartı ürünlerini almak istediğiniz zaman karşınıza çıkan kredi notu olacaktır. Kredi notu, bankalardan ürün kullanmanız için önemli bir puan sistemidir. Bu puan sistemi, sizin diğer bankadaki ödeme performansınıza göre değerlendirilmektedir. Eğer diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı düzenli ödüyorsanız bu kredi puanımızın yüksek olacağı anlamına geliyor.

Yüksek kredi notu olan müşterilerde bankalardan istedikleri limitlerde istedikleri zaman kredi kullanabilirler. Eğer kredi notunuz düşük ise bankalar, sizlere onay vermeyebilir. Kredi notu düşük olan müşterilere bazı bankalar kampanya yaparak, kredi vermek ister. Bu bankalardan bir tanesi de PTT ortaklığında verilen Aktif Bank bankasıdır. Kredi notu düşük olan kişilerin icralık ve avukatlık bir durumları yoksa PTT üzerinden veya Aktif Bank üzerinden 40000 TL kredi kullanacağını söyleyebiliriz.

PTT 40000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Çalışma ve emekli olmaları durumunda değişik kredi yöntemleriyle başvuru yapabilmektedirler. Emekli olan kişilerin PTT üzerinden emekli maaş alması şartı vardır. Emekli olan kişiler, PTT üzerinden emekli maaş alıyorsa ve kredi notu düşük olduğu için bankalardan onay alamıyorsa en yakın PTT şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Kredi başvurusuna, PTT gişeler üzerinden yapacaksınız. 40000 TL kredi onayı aldıktan hemen sonra kredinizi hesabınıza yatıracaklardır. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda 36 ay vade ve kendi kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanacağını söylemek istiyoruz. Kredi notunuz çok düşükse, banka sizlere yüksek faiz oranlarıyla kredi kullandırmaktadır. Ptt, Emekli Kredisi 80 yaşına kadar olan emekliler için verilen bir kredidir. 80 yaşında olan biri emekli yüksek hayat sigortası da ödeyebilmektedir.

PTT Aktif Bank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden Aktif Bank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, 30 50 numarasına SMS atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya kredi yazın boşluk bırakın kendi TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına bu mesajı gönderin. Mesaj gönderdikten on veya on beş dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecektir. Kredi onayı alırsanız, banka genel müdürlük, sizleri arayacak ve kredinizi nereden kullanmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Eğer PTT üzerinden kredi kullanılmak istemiyorsanız, Ev adresinizde veya iş adresinizde Aktif Bank, onaylanan krediyi kullanabiliyorsunuz. Sms ile kredi başvurusu yapmak istemiyorsanız, www.nkolaykredi.com.tr adresine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebiliyorsunuz.