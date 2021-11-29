Yüz Yüze Eğitime Fırtına Arası! Valilik Açıkladı

Megakentte şiddetli lodos sebebi ile önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitime ara verilme kararının alındığını belirtti. Yaşanan fırtına nedenli 30 Kasım Salı gününde yüz yüze eğitime 1 gün süreli olmak üzere ara verileceği duyuruldu. Peki yüz yüze eğitime ara veren iller hangileri, 30 Kasım Salı günü hava nasıl olacak?

Alınan bu kararın Yalova, Bursa, Sakarya ve Kocaeli’nde etkili olacağı da vatandaş ile paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Şiddetli fırtına sebebi ile yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yapmış olduğu açıklama hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte 30 Kasım Salı gününde yüz yüze eğitime ara verecek iller ile ilgili merak edilenler…

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin dört gözle beklediği açıklama İstanbul Valiliğinden geldi ve Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son veriler de bildirildi. Kent genelinde fırtınanın bu gece etkisini sürdüreceği, kuvvetli rüzgar eseceği ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Yapılan açıklamada İstanbullu öğrencilerin ve vatandaşların olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına Valilik tarafından halk eğitim merkezleri, resmi-özel tüm okullar, olgunlaşma enstitüleri, motorlu taşıt sürücü kursları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel okullardaki takviye kursları ile resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları dahil olmak üzere, tüm eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı gününde yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile personeller ile malul ve engellilerin de ayrıca bir talebe veya talimata gerek kalmaksızın, açıklanan tarihte izinli sayılacağının duyurusu gerçekleşti.