PTT açıklama yaptı: 22.000 TL Nakit ödemesi gerçekleşecek, TC kimlik yeterli

Ptt üzerinden yapılan yeni açıklamada, ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlara 22000 TL'ye kadar ödeme verileceği duyuruldu. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvuru şartlarına uygun olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve 22000 TL 36 ay vadeli ödemeli olacak şekilde hesaplarınıza yatırılacaktır. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kredi işlemleri gerçekleştirebilmeleri için banka müşterisi olması durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde yapabileceğini söylemek isteriz.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Ptt kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek. 22000 TL kredi ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların ilk taksit ödemesine 3 ay ertelemeli kredi ödemesi verilecek. Ptt kredi başvurusu, Aktif Bank ile birlikte yapıldığı için başvurunuzu PTT şubeleri üzerinden yapabilir veya bankadan SMS servisini kullanarak istediğiniz zaman oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirerek, kısa mesaj ile ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz.

Ptt ve Aktif Bank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde verilmektedir. Ptt ve Aktif Bank, yapılan kredi kampanyasında SMS ile başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 3050 numarasına göndermesi durumunda kredi başvurusu yapma imkanı sağlamaktadır. Ptt üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların belirli politikalara uygun olmaları durumunda bireysel müşteri olmalarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilir.

Emekli olan vatandaşların nakit kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarının bankalar üzerinden alıyor olması gerekmektedir. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, daha yüksek limitlerde krediler kullanabilirsiniz.