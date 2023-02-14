3 Bankadan Atak! Akbank-Denizbank-Garanti Bankası ödemeleri hesaplara yapacak: 73.000 TL ödenecek!

3 banka tarafından da başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan kişilere 73000 TL kredi ödemesi gerçekleştirilecek. Bankalar tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, hızlı bir şekilde ödemeler verilecektir. 73000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri, istediği zaman Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden vatandaşların hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin öncelikli olarak banka kredi politikalarına uygun olması istenmektedir. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubelerine gitmeden resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da yapılabilmektedir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesi üzerinden kimliğinizle birlikte, işlemde yapabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonları üzerinden mesaj atarak, bankanın internet sitesine girerek veya banka müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapabilir. Sms ile Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, onbir haneli kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderin.

Denizbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak, kredi kampanyasına katılabiliyor. En düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlayacak olan Denizbank kredi notu yüksek olan vatandaşların kredi faiz oranlarında yine kredi notuna göre yapacaktır. Sms ile DenizBank üzerinden başvuru yapmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Denizbank'ın kendi resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi kampanyası hakkında bilgiler alabilir başvurunuzu yapabilir ve güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.