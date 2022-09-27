PTT Açıkladı! Son Dakika Haberine Göre 20.000 TL Ödeme TC Kimlik İle Ödenecek

Ptt üzerinden yapılan duyuru sonrasında 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için TC kimlik numaraları ile birlikte ödenecek olan tutar belli oldu. 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir.

20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, PTT ve aktif Bank arasında başlatılan bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek onaylanan kredilerinizi 36 ay vadeli olarak sizlerde aktif Bank aracılığıyla verilen bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanarak alabileceksiniz.

Ptt ve Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilere kemen aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hizmete demeleri verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da yine aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyası...

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz kampanyalarda sizleri bekliyor.

Ptt, ihtiyaç kredisi kampanyası şartlarına uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvurularını gerçekleştirebilir ve ne kadar kredi onay aldıklarını, hemen görebilir.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere göndermektedir.