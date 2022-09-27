Halkbank emekli ve çalışanlara 200.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapacağını açıkladı! Düşük faizli ihtiyaç kredisi alın!

Halkbank, emekli olan ve çalışan vatandaşlar için başlatmış olduğu 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlere aynı gün içinde kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Halkbank: 200000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, oniki ay vadeli olarak kredi paketleri hazırlamaktadır ve 200000 TL kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi destek ödemelerinden faydalanabilecekleri bu kredileri kullandırmaktadır.

Düşük faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak da kullandırılıyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların, Halkbank müşterisi olması durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemesi alabileceğini de söylemek istiyoruz.

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız...

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları kredi başvuruları ile birlikte, şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabilmektedirler.

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, bireysel müşterilerin daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanmış olmaları durumunda olsa bile ihtiyaç kredileri aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere, oniki ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlanmaktadır.