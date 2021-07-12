PTT 60.000 TL Kredi Kampanyası Devam Ediyor, Merakla Bekleniyordu, PTT Açıklama Yaptı, Yeni Sisteme Göre Kredi Verilecek. PTT'den sene başında verilen 60 bin TL devam edeceği duyuruldu. PTT kredileri son yıllarda çokça araştırılan ve başvuru yapılan kredilerden birisi olmuştur. Bu kurum bankalar ile anlaşma yaparak sadece ihtiyaç kredisi vermektedir. İhtiyaç kredilerinde anlaşmış oldukları bankalardan en çok tercih edileni de Aktifbank olmaktadır. Aktifbank üzerinden kredi başvurusu yapan müşteriler PTT üzerinden emekli maaşı almaları durumunda 60.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilmektedirler. PTT ihtiyaç kredisi olarak verilen bu kredi başvurusu için PTT şubelerine kimliğinizle gitmeniz gerekmektedir.

PTT Kredisi İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT Kredisi için başvuru şartlarının başında emekli olmanız ve emekli maaşınızı PTT üzerinden almanız gerekmektedir. PTT üzerinden alınmayan emekli maaşlarına banka kredi vermemektedir. Eğer yeni taşıma yaptıysanız da taşıma yapar yapmaz kredi başvurusu yapamazsınız. PTT emekli kredisi için bankadan 1 tane maaş çekmeniz gerekiyor.

Bu kredilerde 80 yaşına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 80 yaşına kadar olan müşterilerden kredi notu önemli olmasa da banka kredi sicili önemli olacaktır. Yani bankalardan bir icralık durumunuz varsa ve bu icralık durumu hala ödemediyseniz bankanızdan kredi başvurusu yapsanız dahi işlem yapamazsınız. Çünkü sistemsel olarak kredi onayınız redde düşecektir.

PTT Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT kredisi başvurusu yapacaksanız size en yakın olan PTT şubelerine gidebilirsiniz. Özellikle emekli maaşınızı aldığınız şubeye gideceksiniz diye bir durum yoktur. Size en yakın olan ve Aktifbank kredisi veren PTT şubesine gitmeniz yeterlidir.

Denizbank’tan PTT Kredisi Ne Kadar?

Kredi notu yüksek olan kişiler daha düşük faiz oranları ile kredi başvurusu yapabilirler. Denizbank üzerinden de PTT kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank, Emekli maaşını PTT’den alan emeklilere 80 yaşına kadar 36.000 TL ve 36 ay vadeli kredi vermektedir. Bu kredi faiz oranları da Aktifbank kredisi civarındadır. Banka kredi notu düşük olanlara da bu krediyi vermektedirler. Kredi vadeleri ile birlikte yaşınızın toplamı 80 olmalıdır. 77 yaşındaki bir müşteri 3 yıllık kredi alabilmektedir. Başvurular Denizbank şubesinden değil, PTT şubelerinden yapılmaktadır.

Denizbank gibi ING, Vakıfbank, TEB bankaları da PTT üzerinden kredi veren bankalardır. Bu bankalar anlaşmalı bankalar olduğu için kredi kullanımı sonrasında ödemelerinizi PTT üzerinden yapabilmektesiniz. Eğer emekli maaşınızı PTT’ye taşırsanız PTT emekli promosyon olarak 1.000 TL’ye kadar da ek para alabilmeniz mümkündür. İlk maaşınızı çektiğiniz zaman bu promosyonu alabilir, kredi başvurusu yapabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda PTT emekli kredisi hakkında bilgiler verdik. Detaylar ve faiz oranlarını güncel öğrenmek istiyorsanız PTT şubelerine gidiniz.