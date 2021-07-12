Yeni ve İlk Evlenmek İsteyenlere Müjdeli Haber Geldi! Son Dakika Destek Verileceği Açıklandı, Bankalar Duyurdu

Ülkemizdeki bankalardan krediler ihtiyacınıza göre verilmektedirler. İhtiyacınızı bankaya söylediğiniz zaman size uygun kredi kampanyasını hemen söyleyeceklerdir. Bu kredi kampanyalarından birisi de evlenmek isteyenler için yapılmış evlilik kredisi kampanyalarıdır. Eğer düğün yapacaksanız ve nakit sıkıntınız varsa bankaların evlilik kredi kampanyalarına başvuru yaparak bu şekilde ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

İhtiyaç kredilerinde banka politikalarına uygun olmanız durumunda krediler verilecektir. Yeni evlenenlere kredi başvurusu yapacaksanız bu politikalara uygun olduğunuzu önceden bilmeniz yeterlidir. Kredi başvurusu için 18 ile 65 yaş arasında olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu için TC vatandaşı olmalı ve evlenecek olan çiftlerin kredi banka sicillerinin uygun olması gerekmektedir. Evlenecek çiftlerden birisinin bile bankada icralık durumu varsa banka kredi vermeyecektir. Bunun için banka kredi başvurusu yapmadan önce kredi notu sorgulaması yapmanızı öneriyoruz. Eğer şartlara uygunsanız aşağıda verdiğimiz bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Evlilik Kredisi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden evlilik kredisi başvurusu yapacak olan çiftlerden birisinin en az 3 aylık sigortalı olarak çalışması gerekmektedir. Eğer çiftlerin ikisi de sigortasız çalışıyorsa bu bankadan kredi alamazsınız. Garanti Bankası ihtiyaç kredileri için 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı vermektedir. 36 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde banka evlenecek olan çiftlerin düğün masrafları için, ev eşyası için, düğün salonu kirası için ayrı ayrı kredi imkanı vermektedir. Kredi başvurusu yapacaksanız evlenecek çiftler Garanti BBVA şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirler.

Denizbank Evlilik Kredisi Başvurusu

Denizbank üzerinden de evlilik kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredilerde bankanın ihtiyaç kredisi kampanyalarının içinde müşterilere verilmektedir. Burada çift olarak değil tek başınıza kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank 55.000 TL’ye kadar kredi almak istiyorsanız cep telefonunuzdan mesaj atmanız yeterlidir. Bankaya gitmeden mesaj atarak ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz.

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için mesaj kısmına KREDİM TC KİMLİK yazıp 3280’e mesaj göndermeniz yeterlidir. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Çiftler kendilerine başvuru yapabilirler. Dilerseniz iki kişide başvuru yapabilir ve onaylanan krediyi kullanabilirler. Kredi onayı aldıysanız banka şubesine kimlikle gitmeniz yeterlidir. SMS kredi gibi bu bankadan ayrıca internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Evlilik Kredisi Başvurusu

Evlilik kredisi başvurusu için bankalardan uygun faizle işlem yapmak istiyorsanız Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası hem kendi banka bünyesinde kredi verirken ayrıca devlet destekli olarak da 10.000 TL evlilik kredisi vermektedir. Devlet destekli evlilik kredisi almak için 18 ile 26 yaş arasında olmalı ve ilk evliliğinizi yapmanız gerekmektedir. Ayrıca gelir durumunuzun kötü olduğunu gösteren belgelerinde olması gerekiyor. Bu kredi başvurusu haricinde banka kendi kampanyası ile en az 6 aylık çalışan kişilere 100 bin liraya kadar evlilik kredisi vermektedir. Sizde Evlilik kredisi başvurusu yapacaksanız banka şubelerinde evraklarınız ile gitmeniz gerekiyor. Eğer bu bankadan emekli maaşı alıyorsanız ve çocuğunuz, torununuz için evlilik kredisi alacaksanız da banka size yardımcı olacaktır. Emekli maaşını bu bankadan alanlara uygun faizlerle 36 ay vadeye kadar emekli kredisi verilmektedir.

QNB Finansbank Evlilik Kredisi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden de yeni evlenecek olan kişiler banka kredi başvurusu yapabilirler. QNB Finansbank evlilik kredisi için TC KİMLİK numaranızı 5030’a mesaj atmanız yeterlidir. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi sonucu mesaj attığınız cep telefonuna gelecektir. Kredi başvuru sonucu sonrasında eğer onay aldıysanız banka şubesinden onaylanan tutar kadar kredi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank ayrıca internet sitesi üzerinden ve banka şubelerinden de kredi başvurusu almaktadır. Alacağınız kredilerde 3 ay ertelemeli kullanma şansınız da vardır.

Sizlere bu yazımızda Yeni evlenmek isteyenlere kredi kampanyası yapan bankalar hakkında bilgiler verdik. Bankalardan evlilik kredisi almak istediğiniz zamanda her bankanın faiz oranın ve şartlarının değişik olduğunu görmekteyiz. Size uygun bankayı seçtikten sonra kredi başvurusunu yaparsanız ihtiyacınız olan miktarı o bankadan temin edebilirsiniz.