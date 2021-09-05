PTT 5000 TL Nakit Ödemesi Veriyor, İstediğiniz Zaman Alabilirsiniz, Duyuru Sonrasında Rekor Başvuru Geldi

PTT üzerinden 5000 TL nakit ödemesi yapılıyor. PTT üzerinden yapılan 5000 TL nakit ödemesine başvuru nasıl yapılır merak ediliyor? PTT nin yapmış olduğu son duyuru ile birlikte 5000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan kişilere banka 5000 TL kredi imkanı sağlıyor. Aktifbank aracılığı ile verilecek olan bu kredilerde banka 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı müşterilere sunulmaktadır.

PTT 5000 TL Kredi

PTT üzerinden yapılan bu kredi kampanyasında acil ihtiyacı olan ve Kredi notu düşük olan kişilerde kredi onayı olabilecekleri söylenmiştir. Eğer bankalardan kredi notunuz yüzünden onay alamıyorsanız Kredi başvurunuzu aktif bank üzerinden yaparak hemen ne kadar kredi onayı aldığımızı görebilirsiniz. Üstelik Kredi notunuz yüksek ise daha yüksek limitler de krediyi almanız mümkün...

PTT Aktifbank kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

PTT üzerinden verilen aktif bank kredi başvurusu birden fazla yöntemiyle yapılmaktadır. PTT üzerinden verilen aktif bank kredi başvurusunda başvuru yapmak isteyen müşteriler kredi başvurusu yapmak için SMS atabilir cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına bu mesajı gönderin. Mesajı gönderdikten 5 dakika sonra banka sizlere Kredi sonucunu verecek ve onaylanan Krediyi dilerseniz PTT şubeleri dilerseniz de bankanın müşteri temsilcisi ile birlikte ev veya iş adresimizde kullanabileceksiniz.

Kredi kullanmak isteyen kişiler ayrıca onay aldıktan sonra passolig kartları varsa online internet bankacılığı üzerinden de bu kredileri hesaplarını atabilecekler. 5000 TL'ye kadar kredi kullandığını zaman banka ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme ve toplamda ise 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sunacak.

PTT üzerinden ayrıca şubelere giderek de kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Size en yakın PTT şubesine giderken kimliğiniz ile birlikte gişe personeli üzerinden aktif bank ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurarak Kredi başvurunuz yapabiliyorsunuz. Banka sizlere kredi başvurusu yaptıktan sonra sonucunu söyleyecektir. Ayrıca sms ile de sizlere Kredi sonucu gelecektir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra değerlendirme sonrasında onay alırsanız hemen PTT üzerinden bu kredinizi kullanabilirsiniz.