0.77 Faizli Borç Kapatma Kredisi Son Dakika Duyuruldu, 50.000 TL'ye Kadar Verilecek

0.77 faiz oranları ile 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. 0.77 faiz oranlarıyla 50.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız sizlere 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek ihtiyaç kredisi hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Bankalar üzerinden yapılan son dakika kampanyaları ile birlikte 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanacak olan müşteriler 0.77 faiz oranları ile kredi kullanmak için bankaları araştırması yapmaktadırlar. Sizlerde eğer ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli 0.77 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekiyor. Bankalar bu krediler için çalışmalarını tamamlayıp devlet destekli olacağı için devletten onay bekliyor. Kredi almak istiyorsanız bankaların belirlediği şartlara uygun bir müşteri olmanız durumunda hemen kredinizi kullanabileceksiniz.

0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi nasıl verilecek?

0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankaların belirlediği şartlara uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Kredi notunuz 1100 ve üzerinde olması banka kredi sicili de temiz olması şartı vardır. ihtiyaç Kredisi olarak kullanacağınız bu krediler de banka 0.77 faiz oranları ile sizlere 36 ay vadeli Kredi kullandıracak. Kullanmış olduğunuz krediler 50.000 TL'ye kadar verilecek ve diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatılarak sizlere onay verilecektir.

Bankalar üzerinden icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa icralık ve avukatlık olan borçlarınız için borç kapatma kredisi kullanamazsınız. Bankalar bu kredilerde güncel borcu olan kişilere Kredi imkanı tanımaktadır. Sigortalı olarak iş yerinde çalışan kişiler en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması durumunda Kredi kullanabileceklerdir. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarına bankalara taşıyarak kredi kullanabilirler.

0.77 faizli kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Ülkemizdeki kamu ve özel bankalarının yapmış olduğu bu kampanya sonrasında kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankaların internet sitelerine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceklerdir. Bankalar kişileri değerlendirmeye alacak ve genel müdürlük tarafından kredi onayı verilecek. Verilen kredi onayı sizin banka borçlarında göre hesaplanarak 36 ay vadeli olarak sunulacaktır. Kredi başvurusunu banka şubelerinden değil internet siteleri üzerinden açılacak olan 0.77 faizli kredi başvuru ekranından yapacaksınız. Yakın zamanda açıklanacağı beklenen bu kredi için son dakika haberleri sitemizden öğrenebilirsiniz.