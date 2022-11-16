Promosyonlar Netleşti! Bankalar emekliye promosyon ödemesi için tekrar yarışa girdi

Enflasyon artışı ile birlikte bankalar adeta promosyon yarışına geçti. Emekliye en çok promosyon veren bankaların hangi bankalar olduğu merak ediliyordu. İşte emeklinin merakla beklediği banka sıralaması... İşte en çok promosyon veren bankalar!

Bankalar 3 yıl süreli emeklilerin maaşlarını kendi bankalarına taşımaları için adeta kampanya yarışına başladı. Peki emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler, maaşlarını taşımayı düşündükleri bankalara maaşlarını taşırken 3 yıllık bir taahhüt vererek promosyon alabilirler.

Önceden emekli olan ve taahhüdü bitmemiş emekliler de artan promosyon ödemelerden yararlanmak istiyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokole göre en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında promosyon ödemesi gerçekleştiremiyor ama üstüne çıkabiliyor.2020 yılında imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 Türk Lirasının altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 TL arası maaşlar için 625, 2.500 TL bu tutarın üstü için 750 TL olan belirlenmişti. Temmuz 2022 maaş zamları ile birlikte özel bankaların kampanya tutarları 7 bin 500 TL’ye kadar çıktı.

Banka promosyonundan faydalanmak isteyen emeklilerin 3 yıl taahhüt vermeleri gerekiyor. Kimi bankalar hiçbir ek şart olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşulları ile yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme olanağı sunuyor.

Akbank:

Emekli maaşını 31 Ağustos tarihine kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 TL kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 5.800, 2.500 TL ve üzerinde olan kişilere ise 7.000 TL promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı veren kişilere 250 TL, kredi kartı alarak bin 250 TL ve üzeri harcama yapanlara 250 TL ödüyor.

Denizbank:

Maaşa göre 675, 850, 1.000 TL tutarlarında promosyon ödüyor.1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödül olarak maaşa göre 1.425TL , 1.600 TL, 1.750 TL alabiliyor.

Garanti BBVA:

Maaşa göre 4.850 TL , 6.000 TL, 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca ‘yakınını getir’ kampanyası ile maaşını taşımaya davet edilen her bir kişi için 250 TL ek ödeme gerçekleştiriyor. ING Maaşını taşıyan kişilere ek koşulsuz maaşa göre 4.650 TL, 5.800 TL, 7.000 TL veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 TL alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor.

İş Bankası:

30 Eylül tarihine kadar geçerli kampanya ile; maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500 TL, 4.250 TL, 5.000 TL ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakını getiren emeklilere, her bir emekli yakını için 250 TL puan veriyor. En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor.

Kuveyt Türk:

Maaşa göre 1.750 TL, 1.875 TL, 2.000 TL ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine ise 20 TL puan hediye ediyor.

QNB Finansbank:

Maaşını taşıyan emeklilerin maaşına göre 4.650 TL, 5.800 TL, 7.000 TL ödüyor.

Şekerbank:

Maaşını taşıyanlara özel olarak maaşa göre 1.500 TL, 1.750 TL, 2.000 TL promosyon veriyor.

TEB:

Ailesine yeni katılan emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda promosyon ödemelerini maaşa göre 3.800 TL, 4.575 TL, 5.500 TL yükseltiyor.Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda ise 500 TL kazanabiliyor.

Türkiye Finans:

Maaşını taşıyan emeklilerin maaşlarına göre 2.250 TL, 3.000 TL, 5.000 TL promosyon veriyor.Ayrıca emekli yakınını getiren emekliler için 250 TL ödeme yapıyor. 10 kişi için bu ödemede faydalanılabilir. Ayrıca kredi kartınız ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar için muhteşem bir fırsat sunuyor. İlk 3 ay 250 TL üzeri yapılan harcamada aylık 100, toplam 300 TL puan kazanma imkanı sunuyor.

Yapı Kredi:

Emekli maaşına 4.850 TL, 6.000TL, 7.250 TL ödüyor. Ayrıca maaşını taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde yeni fatura ödeme talimatı verirse eğer 100 lira ek nakit ödül kazanıyor. İlk kez kredi kartı alan veya 3 ay içinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan emekliler, 31 Ağustos tarihine kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyonun sahibi olabiliyor. Emekli yakınını Yapı Kredi bankasına getirenlere de her kişi için 250 Türk lirası ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan faydalanılabiliyor.