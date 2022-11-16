2023'te Asgari Ücret Ne Kadar Olacak belli oldu! Uzmanından Açıklama Gerçekçi Tahmin

Son dakika haberi...Asgari ücret 2023 zammı ile ilgili en gerçekçi tahmin konunun uzmanından geldi. Milyonlarca çalışan, enflasyonla beraber yapılacak olan düzenlemeyi bekliyor. 2023 Yılında asgari ücret ne kadar olacak? Bazı ekonomi uzmanları 7.500 TL, bazı ekonomi uzmanları ise 9 bin TL gibi rakamlar verirken konunun uzmanlarından Faruk Erdem'den önemli bir tahmin geldi.

Asgari ücret 2023 zammı için milyonlarca çalışanın meraklı bekleyişini sürdürüyor. Aralık ayının son günlerinde doğru açıklanması beklenen zam oranı vatandaşların gündeminden düşmüyor. Ocak 2022’de asgari ücrete rekor oranda zam yapılmış, milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşı %52 artmıştı. Ancak enflasyon oranlarının yıl ortasında rekor seviyelere tırmanması ile birlikte alım gücü düşünce yılın ortasında ikinci bir zam ihtiyacı doğmuş ve 2022’de 4 bin 253 TL olan asgari ücrete Haziran ayında bir zam daha yapılmıştı. Asgari ücretli çalışanlar Temmuz maaşını 5 bin 500 TL olarak almaya başladı. Asgari ücretle ilgili tahminler art arda gelirken, uzman isim asgari ücrete zamla ilgili tahminde bulundu.İşte asgari ücretle ilgili tüm detaylar...

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili açıklama yaptı ve 2023 Ocak ayında asgari ücretin kaç TL olacağına dair öngörüde bulundu.

Her yıl yeni yıla az bir süre kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Bu komisyonda 5 tane işçi temsilcisi, 5 tane işveren temsilcisi ve 5 tane de hakem olarak hükümet temsilcisi yer alıyor.

Bu 15 kişi ellerinde bulunan verileri değerlendirerek bir asgari ücret belirliyor.

Geçtiğimiz yıllara bir baktığımız zaman asgari ücreti belirleyen en önemli parametre enflasyon olmuş.

Önceki yıllarda asgari ücret belirlenirken enflasyonun 3 puan 5 puan 7 puan 10 puan üzerinde asgari ücret belirlenmiş. Sadece 2021 yılına öze yüzde 50'nin üzerinde bir artış oldu.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında asgari ücretin üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırıldı dolayısıyla yüksek bir artış yapıldı.

Temmuz 2022'de yapılan zam ise 2016 yılından bu yana ilk kez bir ikinci ara zam oldu asgari ücrete. Böylece asgari ücret yıl bazında değerlendirildiği zaman yüzde 90'ın üzerinde bir artış oldu.

BU ÖLÇÜLERE GÖRE NE OLABİLİR?

Temmuz ayında yapılan ara zammın ardından brüt asgari ücret 6.471 Türk lirası olarak uygulanıyor. Net asgari ücret ise 5.500 Türk lirası olarak asgari ücretli çalışanın eline geçen miktar oluyor.

Asgari ücretli bir çalışanın iş verene maliyeti ise 7.603 Türk lirası.

3 aylık enflasyon belli oldu bu oran yüzde 7.05 olarak belirlendi ve önümüzde daha 3 aylık veri daha var. 6 aylık enflasyon tahminleri de hemen hemen %20-30 çıkıyor. Ama bu sene yine enflasyonun üzerinde bir refah payı da verileceği tahminler arasında yer alıyor.

Beklenen Asgari Ücret Tahmini

Faruk Erdem , 'Şahsi fikrimi sorarsanız ben 8.500 TL civarında en az bir asgari ücret bekliyorum.' diyerek 2023 Ocak ayında asgari ücret tahminini açıkladı.