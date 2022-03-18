Promosyon Ödemelerinde Yeni Dönem! TEB Hemen Harekete Geçti! Erken İşlem Yapana 5.250 TL’ye Kadar Geri Ödemesiz Nakit Destek Sağlanacak…

2022 yılı ile uygulama giren asgari ücret ve emekli maaşlarındaki zamlar belli oldu. Yeni yılda asgari ücrete gelen %50 orandaki zam ile emekli aylıklarına da en düşük maaş tutarının 2 500 TL olacağı belirtildi. Fakat bu noktada yüzlerce emeklinin maaşı asgari ücretin altında kaldı. Her geçen zorlaşan ekonomik şartlar, emeklilerin yaşam kalitesini daha da zora soktu. Zorlu ekonomik koşulların altında daha fazla ezilmek istemeyen emekliler bir çıkış yolu arıyor. Bankaların emeklilere sunmuş oldukları promosyonlar ile ilgili araştırma yaparak bu sıkıntıyı en aza indirmek istiyor. Bu konuda birçok banka, emekli maaşını 3 yıl süre ile kendi bankalarına getiren emeklilere promosyon imkanı sunuyor. Bu noktada TEB yaptığı promosyon ödemeli ve ilave nakit destekler ile emeklilere 5 250 TL tutarında ödeme yapmayı belirtti. İşte kampanya ile ilgili detaylar…

Promosyon Ödemelerinde Ön Palana Çıkan Yeni Dönem

Bankalar promosyon konusunda rekabete girdi. 3 yıl boyunca emekli maaşlarını kendi bankalarından almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara promosyon ödemesi olarak 3 bin TL ye kadar tutar belirledi. Bu noktada ön plana çıkan bankalar Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, İşbank, Akbank ve TEB bankaları oldu. Artık yeni dönemde 3 yıl taahhüdü geride kaldı. Yeni dönemde promosyon ödemeleri için vatandaşın, anlaşmalı oldukları bankalardan ayrılarak başka banka ile anlaşma imkanı doğdu. Promosyon ödemelerinde yeni döneme girilmiş oldu. Bu fırsatı ilk değerlendiren TEB konu ile ilgili çalışmalarını duyurdu.

TEB tarafından yapılan açıklamada; “promosyona ilave olarak bankamızı tavsiye ettikleri ve emekli maaşını bankamıza taşıyan her emekli müşterimizin yakınları için 250 TL, toplamda ise 2 500 TL ye varan tutarlarda nakit ödül kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı. Emekli maaşını 3 yıl boyunca taahhüt eden emekli vatandaşlara, maaşlarının tutarına göre promosyon ödeme yapacak. Bunun yanı sıra yakınlarını getiren kişilere de nakit ödüller sunuyor. Otomatik fatura ödemelerinde, değişik kampanyalar dahilinde kartlar ile yapılan harcamalar karşılığında alınan ödüller ile nakit ödemelerde promosyon ödeme tutarları 5 250 TL ye kadar çıkabilecek.