Düzenli Olarak Market Alışverişini Düzenli Olarak Yapanlara Gıda Ve Temizlik Harcamaları İçin 80 TL Ödeme Yapılacak… Marketlerde bulunan ürünlerin fiyatları her geçen gün değiştirilerek güncelleme yapılması, vatandaşları zor durumu düşürürken, şimdi ise Rusya Ukrayna arasındaki kriz Türkiye ekonomisini zora sokuyor. Temel gıdada, özellikle un, makarna, ekmek ve ayçiçeği yağlarına gelecek zam gündemde yerini koruyor. Mevcut bankalar kendi müşterilerine özel kampanyalar duyurmaya başladı. Son kampanyada Axess müşterilerinin yüzünü güldürecek bir duyuruyu paylaştı. Axess’in hazırlayarak müşterilerine sunduğu kampanyada, düzenli olarak market alış verişi yapan vatandaşlara harcama yaptıkça kazançlar sağlıyor. Ay sonuna kadar uygulama da olacak kampanyada Axess Mobil üzerinden katılım sağlayan her vatandaşa süre içerisinde yaptıkları harcamalar için 80 TL kazanma şansına sahip olacak.

Kampanyaya Ait Detaylar

02-31 Mart 2022 tarihleri arasında kampanyaya katılım sağlayan tüm vatandaşlar, Axess kart ile yapacakları market ve gıda sektöründeki harcamalarında tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri harcamalara 80 TL chip para kazanırken, ikinci harcamaya ise 20 TL chip para veriyor. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşların, harcama yapmadan önce asıl kart sahibinin Axess Mobil aracılığı ile kampanyaya katılması gerekir. Katılım sağlayan müşteri market kampanyası kapsamında en fazla 80 TL chip para hakkına sahip olabilir. İnternet üzerinden yapılan alış verişler kampanyaya dâhil edilmiyor. Bunun yanı sıra yurt dışından yapılan işlemler de kampanya dışında tutuluyor.

Aynı gün içinde yapılan alış verişlerden sadece ilk yapılan dikkate alınıyor. Kazanılmış olan chip paralar, kampanya koşulları gerçekleştikten sonra anında karta aktarılıyor.

Kampanyada kullanılan bireysel Axess kartlar ile ve bu kartlara bağlı ek kartlar, sanal kartlar dikkate alınmıyor. Bunun yanı sıra kampanyada Wings, Bank’O Card Axess (Odea Bank), ticari kartlar, banka kartları ve Free kartlar da kapsam dışında kalıyor.

Chip para ile yapılan işlemler kampanya ya dâhil edilmiyor. Nakit çekim işlemleri, EFT, Havale, Fon alım satım ve BES işlemleri, anlık veya otomatik fatura ödemeleri, vergi ödemeleri ile chip para ile yapılan alışverişler kampanya dışında kalıyor.