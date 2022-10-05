Proje Olarak Duyurulduğundan Beri Herkesin Odağı Olan Yerli Otomobil TOGG’un Satış Bedeline Ne Kadar Fiyat Biçilecek? 

Ülkemizin kendi üretimi bir otomobil olan TOGG’un projesine başladığından beri ülkenin gündeminden hiç düşmedi. Sürekli yeni aşama kaydedilen yeni bir evreye girilen TOGG’un piyasaya çıkış evrelerinde artık son aşamalar yaşanıyor denilebilir. Tabi sürekli güncel bilgilerin gelmesi sürüyor.En çok merak edilenlerden bir tanesi ise başlangıç olarak üretilecek araç adedi ve piyasaya çıkış fiyatı ne kadar olacak? Tüm vatandaşlar için bu çok fazla merak konusu oldu.

TOGG İçin Heyecen Dorukta!

TOGG’ un piyasaya sürülmesi için az bir zaman kaldığı konuşulurken kullanıcıları ona nasil bir miktar ödeyip sahip olacaklar bunu merak ediyor. Satışa sürülecek bubuerli üretim aracımızın seri üretiminin yapılacağı fabrika da henüz kurulum aşamasında. Fabrika Bursa’da kurulmaya devam ederken TOGG hakkındaki tartışmalar fikir alışverişleri hiz kesmeden devam ediyor. TOGG’un üretim fabrikasının açılışının 29 Ekimde olması bekleniyor. Bursa Gemlikte açılışının yapılacağı fabrika Türkiye’nin yerli otomobilinin seri üretimini yapacak! Fabrikanın açılışında Cumhurbaşkanı’nın da bizzat orda olacağı ve açılışı kendisinin yapacağı edinilen bilgiler arasındadır. Bir diğer merak edilenler ise aracın piyasaya çıkış tarihi, fiyatı gibi konular oldu.

İşte O Çok Merak Edilen Soruların Cevabı

Bursa Gemlikte açılacak olan fabrikada üretimi yapılacak olan Türkiye’nin yerli üretim otomobili TOGG’un önlem olarak öncelikle üretimi yapılacak 100 adetinin tekrar sökülecek edinilen bilgiler arasındadır. Daha güvenli sağlam ve dayanıklı bir araç olması için yapılacak ilk parti üretim çok önemlidir. İkinci 100 adetli parti üretimi ise Devletin kurum ve kuruluşlarına ayrılacak. TOGG’un seri üretime Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim’de yapacağı açılışın hemen ardından yine Ekim ayının sonunda başlayacağı biliniyor. TOGG bir çok kez reklamlarından da görüldüğü üzere yüksek segmente sahip SUV model bir araçtır. Başlangıç olarak düşük ÖTV ile satılması ön görülürken fiyat olarak Euro bazında 65 ya da 75 bin gibi fiyatlar konuşuluyor. Kısa sürede piyasaya sürülecek olan araç 2023’ün Mart ayı gibi ki ülke ekonomisini canlandırması bekleniyor.